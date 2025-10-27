FACIAS cere sancțiuni și reformă reală în sistemul medical, după moartea unei tinere externate „sănătoasă”

Claudia Georgiana Secăreanu, o tânără de 34 de ani, a mers singură la spital pentru o operație minoră și nu s-a mai întors acasă. La doar câteva zile după ce a fost externată ca „vindecată”, a fost diagnosticată la București cu sepsis și o afectare hepatică masivă, pierzând lupta pentru viață. FACIAS cere Ministerului Sănătății să investigheze de urgență cazul și să declanșeze o reformă profundă a modului în care sunt soluționate plângerile de malpraxis, într-un sistem în care doar 5% dintre sesizări ajung să fie recunoscute oficial.

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătății să trimită de urgență Corpul de Control la Spitalul Orășenesc Sinaia, după decesul pacientei Claudia Georgiana Secăreanu. Aceasta a fost operată în cadrul spitalului, iar ulterior transferată la Spitalul Fundeni, unde medicii au constatat un diagnostic de sepsis și o afectare hepatică severă — probleme care nu au fost identificate sau tratate corespunzător de către Spitalul Orășenesc Sinaia. FACIAS cere verificarea imediată a circumstanțelor medicale și administrative care au dus la pierderea vieții acesteia, identificarea celor responsabili și dispunerea celor mai aspre sancțiuni față de aceștia”, spune FACIAS.

Deși au fost raportate zeci de cazuri de malpraxis în județ, în practică majoritatea reclamațiilor sunt clasate, din diverse motive.

„Cazul de la Spitalul Orășenesc Sinaia confirmă, încă o dată, necesitatea reformării urgente a mecanismului de soluționare a cazurilor de malpraxis medical pentru ca abuzurile să nu rămână nepedepsite și să nu se mai repete. Conform celor relatate de soțului pacientei, transmise reprezentanților FACIAS, Claudia Georgiana Secăreanu, în vârstă de 34 de ani, s-a deplasat singură la Spitalul Orășenesc Sinaia, unde a fost internată pe 24 septembrie 2025 pentru o intervenție de colecistectomie efectuată de medicul Severius Bărbuță. În prima săptămână, familia a fost informată că evoluția este favorabilă, cu toate că pacienta continua să acuze dureri persistente. După aproape trei săptămâni, a fost externată ca „fiind sănătoasă”, dar cu dureri postoperatorii. La externare, pacienta a fost lăsată cu o sondă de drenaj abdominal montată, acoperită doar cu un pansament. La controlul postoperator, starea Claudia Georgiana Secăreanu a continuat să fie îngrijorătoare. Medicul chirurg i-a transmis că ar putea fi necesar un transfer la București, dar a amânat decizia. Ulterior, în fața persistenței durerilor, a admis că spitalul nu dispune de investigațiile necesare și a recomandat trimiterea către o unitate de nivel superior. Miercuri, 22 octombrie 2025, Claudia Georgiana Secăreanu a ajuns la București și a fost internată la Spitalul Fundeni. A doua zi, joi, 23 octombrie, la ora 16:20, a intrat în sala de operație, unde a rămas timp de mai multe ore. Soțul a relatat că în acea zi starea vizibilă a soției era deja extrem de gravă, descriind că „era galbenă din cap până în picioare, inclusiv unghiile”. În timpul intervenției, medicii au informat familia că situația era mult mai dificilă decât se anticipase, precizând că „70% din ficat era o pungă cu puroi”. După operație, pacienta a fost transferată la secția de terapie intensivă, unde familia a fost informată că se fac toate eforturile pentru a-i salva viața. În acest interval, a suferit un accident vascular care a agravat și mai mult starea generală. În ciuda îngrijirilor primite, Claudia Georgiana Secăreanu s-a stins din viață duminică, 26 octombrie 2025, la Spitalul Fundeni. Datele obținute de FACIAS de la Direcția de Sănătate Publică Prahova, instituția de care aparține și Spitalul Orășenesc Sinaia, arată că, în perioada 2020–2024, au fost depuse 30 de plângeri privind posibile cazuri de malpraxis la nivel județean. Doar în trei situații a fost emisă o decizie, restul dosarelor fiind clasate ca incomplete sau închise pe motiv de neplată a onorariului expertului medical”, mai spune FACIAS într-un comunicat de presă.

