"La Blouse Roumaine", capodopera lui Matisse ajunge în ţară. Kessler: Cea mai scumpă lucrare expusă în România

Faimoasa lucrare "La Blouse Roumaine" de Henri Matisse, va fi expusă începând din 21 noiembrie la Muzeului Naţional de Artă al României. "Iconică pentru modernitate, este cea mai scumpă lucrare care a fost vreodată expusă în România", afirmă managerul interimar al Muzeului Naţional de Artă al României, criticul Erwin Kessler .

"La Blouse Roumaine" a lui Matisse este o lucrare crucială, iconică pentru modernitate. Este, în acest moment, când o vom expune noi, cea mai scumpă lucrare care a fost vreodată expusă în România. Este lucrarea care, în raport cu expoziţia pe care am conceput-o, este un contrapunct. Întreaga expoziţie se centrează pe funcţionarea ideologică, ca legitimare etnică a identităţii româneşti, prin reprezentarea personajelor îmbrăcate în ie şi costum popular românesc", a declarat, vineri, Erwin Kessler, potrivit Agerpres.

"Spre deosebire de acestea, care, din secolul al XIX-lea până la ora actuală, constituie una dintre cele mai importante teme ale întregii arte româneşti, Matisse, în seria lui de cam 25 de lucrări legate de 'La Blouse Roumaine', de ie, are, de fiecare dată, un model care nu este româncă", a adăugat criticul Erwin Kessler.

Kessler: Matisse a reuşit să universalizeze acest drapel al ideologii româneşti

"Matisse a reprezentat 'La Blouse Roumaine' îmbrăcată pe modelele sale, iar vestita 'La Blouse Roumaine' de la Pompidou, pe care o vom expune noi, cel mai probabil era purtată, atunci când i s-a pozat, de către Lydia Delectorskaya, modelul său, care era rusoaică. Asta este foarte important, pentru că el a desprins în felul acesta ia românească de ideologia românească. Şi aşa a propulsat-o în universal. Matisse a reuşit ceea ce sute de ani de demers ideologic românesc nu a reuşit: să universalizeze, pe baze decorative, să zicem chiar şi comerciale, acest drapel, practic, drapel al ideologii româneşti", a mai spus criticul, potrivit Agerpres.

Expoziţia oferă o adevărată frescă a apariţiilor iei în arta ultimelor secole, surprinsă în toate limbajele vizuale, de la pictură, sculptură și grafică, până la fotografie, film, instalaţie, modă, muzică, timbre, cărți de joc, obiecte decorative, bancnote, manuale școlare și desene animate. Selecția conturează felul în care ia și costumul popular au funcționat ca simbol național, instrument de reprezentare politică și element de afirmare culturală, devenind un pivot în construirea imaginii României, potrivit MNAR.

Cu peste 320 de piese provenite din patrimoniul MNAR, din muzee naționale și internaționale, din colecţii private și din creația artiștilor contemporani, expoziția promite cel mai amplu și spectaculos demers de acest tip prezentat vreodată în România.

Momentul central al evenimentului îl reprezintă prezența celebrei lucrări "La Blouse Roumaine" de Henri Matisse, adusă în mod excepțional de la Centre Pompidou din Paris. Este prima dată când capodopera părăsește Franţa. Tabloul lui Matisse devine „oglinda răsturnată” a eforturilor de promovare a iei ca simbol identitar, reproiectat de artist într-o zonă pur estetică, ce a influenţat decisiv arta postbelică şi a contribuit la apariţia curentelor Pop Art.

Lucrările provin din patrimoniul MNAR, de la colecționari români și din colaborarea cu 30 de muzee și instituţii partenere. Echipa curatorială este formată din Judit Balint, Mălina Conţu, Alina Petrescu, Emanuela Cernea și Costina Anghel.

