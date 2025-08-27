Festivalul George Enescu 2025. Program, bilete şi alte informaţii utile

A început Festivalul Internațional "George Enescu", ediţia cu numărul 27. Capitala îmbracă haine de gală şi se transformă într-o scenă universală care celebrează magia muzicii clasice, sub baghetele unor dirijori celebri. Festivalul Enescu 2025 va reuni în ţara noastră peste 4000 de artişti.

Pe final de vară, vom fi din nou epicentrul muzicii clasice, odată cu ediția 2025 a Festivalului Internațional George Enescu. Aproximativ 100 de evenimente vor avea loc timp de aproape o lună, între 24 august și 21 septembrie.

Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu și propune, sub direcția artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediție construită pe trei piloni fundamentali: tradiția enesciană, inovația artistică și extinderea la nivelul comunităților, printr-o amplă serie de concerte în numeroase orașe din România, dar și prin deschiderea către noile generații.

Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico, și multe altele aduc la București standardul excelenței.

Dirijori de renume – Klaus Mäkelä, Cristian Măcelaru, Daniel Harding, Santtu-Matias Rouvali, Daniele Gatti, Ivan Fischer, Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Manfred Honeck, Keri-Lynn Wilson, Petr Popelka, Vasily Petrenko, Alain Altinoglu – se întâlnesc cu soliști de legendă și artiști internaționali unanim apreciați: Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Seong Jin Cho, Gautier Capuçon, Jean-Yves Thibaudet, Rudolf Buchbinder, Alisa Weilerstein, Kian Soltani, Renaud Capuçon, Julian Rachlin, Kirill Gerstein, Alexandre Kantorow, Bruce Liu, Asmik Grigorian, Sonya Yoncheva, Isabelle Faust, Nemanja Radulović, Alexandra Conunova sau Rachel Willis-Sørensen.

"Festivalul 27 din anul 2025 pune un accent mai important pe evenimentele culturale şi concertele pe care le susţinem să fie cât mai mult în toată România. Acest an este un an în care comemorăm 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor George Enescu. Avem multe din compoziţiile lui Enescu vor fi şi multe lucruri inedite care vor fi prezentate în festival din compoziţiile lui Enescu", a declarat Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului.

Biletele, în vânzare din luna februarie

Prețurile biletelor pornesc de la 90 de lei/persoană, preț redus pentru elevi/studenți/pensionari și pot ajunge până la 250 lei (categoria I) și 280 de lei (VIP).

Biletele pentru Concertele de la Sala Palatului:

Categoria 1 – 250 de lei,

Categoria 2 – 200 de lei,

Categoria 3 – 150 de lei,

Categoria 4 – 120 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 90 de lei.

Biletele pentru Concertele de la Ateneul Român și Concertele de la Miezul Nopții:

Categoria 1 – 280 de lei,

Categoria 2 – 250 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 120 de lei.

Biletele pentru concertele din seria Aniversări, ce vor avea loc la Sala Radio și biletele pentru Seria de concerte Enescu 70 de la MNAR, Sala Auditorium:

Categoria 1 – 150 de lei,

Categoria 2 – 120 de lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 85 de lei.

Biletele pentru concertele din Seria Enescu – JTI Immersive Experience ce se vor desfășura la MINA – Museum of Immersive New Art: 200 de lei (preț întreg) și 150 de lei (preț redus pentru elevi, studenți și pensionari).

Concertul de deschidere al festivalului George Enescu 2025

Duminică, 24 august, a avut loc concertul de deschidere al Festivalului Internațional George Enescu. De la ora 20:00, pe scena Sălii Palatului au urcat Orchestra Filarmonicii George Enescu, una dintre cele mai vechi orchestre permanente din Europa și din lume, alături de Corul Filarmonicii George Enescu.

Festivalul George Enescu 2025 continuă și în luna septembrie

Luni, 1 septembrie 2025, ora 20:00, la Sala Palatului, opera „Salome op. 54” de Richard Strauss va fi interpretată de Orchestra Simfonică WDR din Koln, dirijată de maestrul Cristian Măcelaru. În rolul principal, soprana Jennifer Holloway.

Vineri, 5 septembrie 2025, ora 22:30, la Ateneul Român, opera barocă „Il trionfo della fama, serenata per musica” într-un act de Francesco Bartolomeo Conti, interpretată de celebra Accademia Bizantina și Purcell Choir, sub conducerea lui Ottavio Dantone.

Duminică, 7 septembrie, ora 13:00, la Sala Radio, „Flautul fermecat” de W.A. Mozart este prezentat de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, care celebrează 145 de ani de activitate.

Pe 9 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala Ion Caramitru, de la TNB, va fi prezentat spectacolul „Les Saisons” / „Anotimpurile”, o meditație coregrafică despre ciclicitatea vieții, pe muzica lui Antonio Vivaldi și Giovanni Antonio Guido.

Joi, 11 septembrie, ora 17:00, la Ateneul Român, Breaking Bach aduce o reinterpretare coregrafică a muzicii baroce interpretată de Orchestra of the Age of Enlightenment și coregraful britanic Kim Brandstrup.

Vineri, 12 septembrie, în București, la Ateneul Român: „Academy of St Martin in the Fields” sub conducerea lui Tomo Keller, cu pianistul Jan Lisiecki.

Luni, 15 septembrie 2025, ora 19:00, capodopera enesciană Oedip va fi prezentată pe scena Operei Naționale București într-o producție scenică monumentală, semnată de regizorul și artistul vizual italian Stefano Poda.

Festivalul a fost inaugurat în 1958, la trei ani de la moartea marelui muzician şi a ajuns la ediţia cu numărul 27, festivalul desfăşurându-se, cu preponderenţă, la începutul toamnei.

