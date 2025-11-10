Toamna a prins "gust" în Capitală. Deşi vremea nu a fost prietenoasă, Festivalul "Dulce de Toamnă" a adunat zeci de mii de participanţi în Parcul Izvor, acolo unde vizitatorii s-au bucurat de cele mai bune dulciuri tradiţionale. Şi pentru că este sezonul lui, dovleacul a fost ingredientul favorit al bucătăreselor, care au venit pregătite cu reţete care i-au dat pe spate pe pofticioşi.

Festivalul "Dulce de Toamnă" a umplut Parcul Izvor din Capitală cu miros de plăcinte, dovleac copt şi vin fiert.

"10 corturi cu mâncare, peste 30 de bucătari şi mai bine de 70 de feluri de mânacare, dar tot plăcinta cu dovleac a fost vedeta festivalului", a transmis reporterul Observator Oana Bogdan.

Vizitatorii au gustat cele mai delicioase deserturi tradiţionale, pregătite cu dragoste de gospodine venite din toate colţurile ţării.

"Nişte placintă cu dovleac, must. Sunt prea multe produse, prea multe, prea variate, din feiricre, iar din nefericire, fiind prea multe, greu de ales", susţine un vizitator.

"Avem prăjituri de casă, prăjitură haiducească, prajitură cu vanilie, nuci, piersicuţe. Toate sunt tradiţionale, făcute de acasă", a spus un producător.

"Vedeta este prăjitura cu dovleac. Cheesecake. Am făcut o specialitate - cheesecake cu dovleac, foarte bun", susţine alt producător.

De la eveniment nu au lipsit grătarele, care au sfârâit de dimineaţă până seara. Gurmanzii şi-au încântat papilele gustative cu bucate tradiţionale alese.

"Pe lângă dulciurile cu fructele specifice anotimpului tomnatic, bineînţeles, avem şi preparate din carne, pentru că întotdeauna ştim că dulciurile merg după o masă copioasă, avem frigărui de porc, ceafă de porc, carne la garniţă, pastramă de berbecuţ la ceaun, pui la ceaun şi mici", a declarat Roxana Diţă, bucătar.

"Suntem cu mici, lipii, plăcinte ciobăneşti, bulz ciobînesc, pastramă de berbecuţ, pentru toate gusturile", şi-a prezentat oferta un alt bucătar.

Deşi vremea în Bucureşti nu a fost atât de frumoasă zilele trecute, peste 30 de mii de oameni au participat la Festivalul "Dulce de Toamnă".

