A început Festivalul Internațional "George Enescu". Capitala îmbracă haine de gală şi se transformă într-o scenă universală care celebrează magia muzicii clasice, sub baghetele unor dirijori celebri. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor face spectacol, într-un maraton muzical de excepţie. Multe dintre ele sunt deja sold out. În premieră, spectatorii sunt invitați la concerte în spații neconvenționale - cluburi și un muzeu imersiv.

În aplauze nesfârșite şi o bucurie copleşitoare, Festivalul Enescu şi-a ridicat cortina. 3500 de spectatori au trăit emoţia concertului de deschidere. "Se transformă întregul oraș odată la doi ani cu acest festival, Bucureștiul devine un alt oraș. E nevoie să crească acest festival și e nevoie să fie din ce în ce mai bun", a declarat Lari Georgescu, actor. Festivvalul a fost deschis de către dirijorul Cristian Măcelaru alături de Filarmonica George Enescu.

Festivalul "George Enescu" pune România pe harta culturală a lumii

"Publicul din România este un public care mereu apreciază foarte mult muzică, artiștii care vin în festival și este lucrul care îi încurajează pe artiști să se reîntoarcă. Este un festival unic în lume, care este sprijinit de toți oamenii. Acesta este un exemplu unic în lume uitați România o țară care poate nu te aștepți să facă acest efort extroaordinar", a declarat Cristian Măcelaru, dirijor și director artistic George Enescu. "Festivalul George Enescu este un brand de țară. Este o mare onoare să particip. De fiecare dată când mă aflu pe scenă mă simt că acasă și este întotdeauna o bucurie să împărtășesc această plăcere pe care o am față de muzică și față de fenomenul cultural", a declarat Andrei Ioniță, violoncelist.

"A fost o seară foarte importantă pentru noi. Am fost privilegiați să fim aici și să ne simțit patrioți și că ne iubim țară", a declarat Rodica Mandache, actriţă. Timp de patru săptămâni, Festivalul "George Enescu" pune România pe harta culturală a lumii şi aduce elita muzicii clasice la Bucureşti. Într-o suită de clădiri simbol, are loc un maraton sublim, pe note muzicale. "Noi toți începând cu această seară suntem părtașii unui dar, pe care românia îl oferă lumii întregi. Dar, totodată suntem și părtașii unei imense responsabilități, aceea de a duce mai departe moștenirea lăsată de George Enescu", a declarat Andras Demeter, ministrul Culturii.

"Am fost la înălțime în această seară. A fost realmente o deschidere măreață. Vă spun, la vârstă ... după 35 de ani de carieră diplomatică, va spun cu toată sinceritatea că este una dintre cele mai frumoase seri pe care le-am văzut probabil cea mai frumoasă. Au fost atât de buni cu toții, de la orchestra la cor", a declarat Simona-Mirela Niculescu, președinta Conferinței Generale a UNESCO. În premieră, spectatorii sunt invitați la concerte în spații neconvenționale - cluburi și un muzeu imersiv. În total, pe toată durata festivalului sunt așteptați peste 100.000 de spectatori.

