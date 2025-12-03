Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, joi 4 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 4 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

la 03.12.2025 , 12:02
Artistul german Till Lindemann susţine un concert joi, 4 decembrie, la Romexpo, în Bucureşti Artistul german Till Lindemann susţine un concert joi, 4 decembrie, la Romexpo, în Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 4 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 4 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 4 decembrie 

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Salvați-l pe Moș Crăciun!", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.30 se joacă piesa "Un Altfel de Crăciun", la Teatrul Improteca.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "D-ale carnavalului", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Amintiri din copilărie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Atelier, "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, sau "Măcel", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, joi 4 decembrie  

Gîză și Afti susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Gabriel Bebeșelea susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Vasi Cîmpeanu susţine un concert în True Club, de la ora 19.00, trupa Nuanţe susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00, Alexandra Căpitănescu susţine un concert în Nook Club, de la ora 20.00, iar pe artistul german Till Lindemann îl puteţi vedea în concert la Romexpo, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 4 decembrie 

De la ora 18.30, pe arena din Clinceni, se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi CFR Cluj, partidă contând pentru Cupa României la fotbal.

Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
