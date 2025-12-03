Evenimente în Bucureşti, joi 4 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 4 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 4 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 4 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 4 decembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Salvați-l pe Moș Crăciun!", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.30 se joacă piesa "Un Altfel de Crăciun", la Teatrul Improteca.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "D-ale carnavalului", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Amintiri din copilărie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Atelier, "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, sau "Măcel", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, joi 4 decembrie

Gîză și Afti susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Gabriel Bebeșelea susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Vasi Cîmpeanu susţine un concert în True Club, de la ora 19.00, trupa Nuanţe susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00, Alexandra Căpitănescu susţine un concert în Nook Club, de la ora 20.00, iar pe artistul german Till Lindemann îl puteţi vedea în concert la Romexpo, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 4 decembrie

De la ora 18.30, pe arena din Clinceni, se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi CFR Cluj, partidă contând pentru Cupa României la fotbal.

