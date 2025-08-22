Ioana-Steliana Barbu obține aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2025

Ioana-Steliana Barbu a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2025 (IOL), desfășurată la Taipei. Rezultatele oficiale o indică printre laureații probei individuale, cu 83,0 puncte , în echipa „Romania Basm”.

IOL este una dintre Olimpiadele Internaționale de Științe pentru liceeni și testează raționamentul pe date lingvistice: concurenții au cinci probleme de rezolvat în șase ore, fără resurse externe, pe limbi reale, fără a li se cere cunoștințe prealabile de lingvistică. Regulile și ghidul concursului stabilesc explicit formatul și restricțiile.

Ediția din acest an a reunit 227 de concurenți, organizați în 57 de echipe, din 43 de țări/teritorii, la National Taiwan University. A fost prima ediție găzduită de Taiwan.

Aurul de la Taipei vine după un parcurs confirmat și în 2024: în Brazilia, Ioana-Steliana Barbu a obținut Mențiune la proba individuală, într-un lot românesc care a urcat atunci de mai multe ori pe podium.



În plan academic, Ioana a absolvit Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea, cu 9,98 media la Bacalaureat (10 la Limba română, 10 la Matematică, 9,95 la Informatică). În 2021 s-a remarcat la Evaluarea Națională cu media 10. Urmează Facultatea de Automatică și Calculatoare (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, București), cu intenția de a lega matematica și tehnologia de proiecte cu utilitate publică.

Campioana vorbește deschis despre dorința de a susține competiția care i-a adus aurul: „Mi-aș dori să contribui la organizarea și popularizarea acestei olimpiade la noi în țară și, desigur, să compun probleme interesante pentru generațiile care vin”, spune Ioana.

Performanța de la Taipei aduce și o recunoaștere la nivel național: Ioana-Steliana Barbu a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care pune în prim-plan elevi și studenți cu rezultate de top în știință, cultură sau sport, conectându-i cu publicul și mediul educațional.

