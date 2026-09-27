Județul în care sute de familii și persoane singure vor primi lemne gratis pentru încălzire

Anumite categorii de gălăţeni vor primi ajutor pentru această iarnă. Astfel, 252 de familii şi persoane singure vor primi câte 6 metri cubi de lemne de foc pentru sezonul rece.

Primăria Galaţi are în prezent în gestiune 1.512 metri cubi de lemne de foc, iar Direcţia de Asistenţă Socială a propus ca stocul să fie folosit pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate. Ajutorul este destinat celor pentru care sprijinul acordat potrivit legislaţiei privind încălzirea locuinţei nu este suficient pentru întregul sezon rece.

Lemnele vor fi acordate pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, cantitatea stabilită fiind de 6 metri cubi pentru fiecare persoană singură sau familie care îndeplineşte criteriile, scrie Monitorul de Galaţi.

Printre beneficiari se pot afla pensionarii singuri şi familiile de pensionari fără aparţinători legali, dar şi cei care au susţinători legali care nu îşi permit să suporte cheltuielile pentru combustibilul necesar încălzirii locuinţei.

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Pe lista de priorităţi sunt şi familiile care se confruntă cu probleme grave de sănătate, persoanele cu handicap de grad mediu, accentuat sau grav, dar şi alte persoane aflate în situaţii sociale deosebite, stabilite în urma anchetei sociale.

Condiţii pentru a primi lemnele

Pentru a primi lemne, beneficiarii trebuie să aibă un venit mediu net lunar sub nivelul salariului minim net pe economie, pe membru de familie. Încadrarea în categoriile de prioritate va fi stabilită în urma anchetei sociale, pe baza veniturilor, cheltuielilor şi, după caz, a documentelor medicale.

Consiliul Local a aprobat şi suma de 160.000 de lei, cu TVA, din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi pentru transportul lemnelor la domiciliul beneficiarilor.

Măsura are la bază prevederile legislaţiei privind asistenţa socială şi venitul minim de incluziune, care permit autorităţilor locale să acorde ajutoare comunitare în bani sau în natură persoanelor singure şi familiilor aflate în dificultate.