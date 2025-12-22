Angajaţii ELCEN ameninţă că lasă Capitala în frig de Sărbători. Salariaţii sunt nemulţumiţi că veniturile lor au scăzut după măsurile de austeritate luate de guvern. Dacă problemele cu banii nu se vor rezolva, oamenii spun că vor face grevă generală. Protestatarii au forţat astăzi intrarea în Ministerul de finanţe. Primarul Capitalei vrea ca municipalitatea să preia producătorul de energie.

Angajaţii Elcen, societatea care asigură energia termică pentru 2 milioane de bucureșteni și peste 5000 de instituții publice au protestat 2 ore în faţa ministerului de finanţe.

"Ni s-a diminuat din câştigurile salariale începând de 2 luni. Nu vrem să mai acceptăm pierderi salariale. Este o muncă foarte grea şi cine nu crede îl invităm să vadă în ce condiţii lucrăm.", a spus o angajată.

În final, sindicaliştii au fost primiţi la discuţii iar conducerea ministerului le-a promis că vor primii un răspuns la toate cerinţele pe care le au.

"Salariaţii sunt foarte nemulţumiţi, au avut un an greu, plin de tensiuni, cu inflaţie mare şi acum ne aflăm în situaţia de a le tăia din bani.", a declarat Cristian Popescu, lider de sindicat ELCEN.

În timp ce angajaţii ameninţă că vor face grevă generală chiar de sărbători, noul edil al Capitalei anunţă că vrea să preia ELCEN în subordinea Primăriei Capitalei. Angajaţii se tem că o astfel de schimbare i-ar putea lăsa fără loc de muncă.

"N-au bani. Dacă vă uitaţi în toată ţara unde primăriile au preluat sistemul energetic s-a dus de râpă. Dacă vor să distrugă şi bucureştiul să-l preia.", a declarat un angajat ELCEN.

"Elcen trebuie să vină la PMB. Trebuie să găsim forma legală cum. Asta e părerea mea pentru că principalul client este PMB. PUNCT!", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

"Edilul Capitalei a avut ieri discuţii la Guvern cu premierul României dar si cu ministrul de finante astfel incat municipalitatea să preia de anul viitor ELCEN. Pana atunci primăria va primii un mic imprumut de la Guvern astfel incât Termoenergetica sa nu intre în incapacitate de plata de luna viitoare.", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

Ciprian Ciucu a primit 50 de milioane de lei de la Guvern, bani cu care va ţine pe linia de plutire Termoenergetica. În luna ianuarie va achita o mică parte din datoria de 1,3 miliarde de lei acumulată de companie din neplata subvenţiei.

Presiunea este atât de mare pe buget încât primarul capitalei nu exclude ca Termoenergetica să intre în insolvenţă.

"Dacă intră in insolvenţă Termoenergetica, intră în faliment Elcen automat, pentru că e a doua insolvenţă Elcen. Dacă nu vor să intre în faliment, ar trebui să vină la masă să stea de vorbă cu primarul general şi cu ministrul energiei.", a mai declarat Ciprian Ciucu.

Noul director ELCEN crede că fuziunea cu Termoenergetica nu este o variantă bună şi că societatea are acum ca prioritate modernizarea CET-urilor Progresu, Grozăveşti şi CET Sud.

"Atragem atenţia asupra faptului că prioritatea numărul 1 a ELCEN este realizarea acestor investiţii, investiţii care ar trebui finalizate din 2030.", a explicat Mirela Adriana Pavel, Director General ELCEN.

Pe lângă datoria faţă de Elcen, Termoenergetica mai are de dat 3 miliarde de lei statului pentru taxe şi impozite.

