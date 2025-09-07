Liniile de tramvai din Capitală se transformă în parcări. Se întâmplă pe mai multe artere din Bucureşti unde tramvaiele nu mai circulă din cauza şinelor mult prea vechi ori pentru că s-au deschis şantiere. Unele lucrări bat pasul pe loc aşa că şoferii îşi lasă maşinile direct pe mijlocul bulevardelor.

În goana după un loc de parcare, orice spaţiu liber este mană cerească pentru şoferi.

"Aţi spune că suntem într-o parcare publică însă în realitate suntem pe linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, aici unde sute de şoferi parchează pe două benzi de circulaţie. Tramvaiul nu mai merge pe aici din luna martie atunci când o şină a străpuns podeaua unui mijloc de transport", a transmis de la faţa locului reporterul Observator Andreea Milea.

Cei care lucrează în nordul Capitalei spun că tramvaiul le uşura drumul către serviciu.

Articolul continuă după reclamă

"E foarte aglomerată zona şi ştiu de la colegii care circulau cu tramvaiul pe această direcţie că suferă de lipsa acestui traseu. Nu e îmbucurător să vezi că nu există niciun progres de atâta timp", spune un femeie care lucrează în zonă.

"Asta e zonă de birouri, aici trebuie să ajungem. Putem să folosim un mijloc de transport în comun până într-un anumit moment, mai există metroul dar tramvaiul care conectează alte cartiere cum ar fi Floreasca nu e funcţional. E complet contraintuitiv. Există infrastructură, s-a investit atat de mult şi a fost un efort pe Barbu Văcărescu ca să facă linia de tramvai, dar nu o aduc până în capăt. Şi acolo lucrările nu au sens. Nu există cap, nu există coadă. Eu în privat dacă aş gestiona proiectele în acest fel, aş fi concediat", susţine un bucureştean.

Schimbarea şinelor de tramvai va fi făcută odată cu modernizarea completă a bulevardului. Lucrarea ar putea să înceapă iarna aceasta. Până acum a fost obţinută doar autorizaţia de construire.

Alte lucrări au început de mai bine de un an şi se tot amână, aşa cum sunt cele de la linia 5. Deşi şantierul este în proporţie de peste 90% gata, noul termen de finalizare a fost împins până în noiembrie anul acesta.

Aceeaşi situaţie este şi pe bulevardul Ion Mihalache, unde linia de tramvai este blocată pe câteva sute de metri din cauza unui şantier de termoficare.

"Lucrează la conducte şi e de multă vreme aici, cred că are un an. Mie mi se pare că e bine că sunt locuri de parcare pe linia tramvaiului. În rest e dificil", spune un locuitor din zonă.

Data finalizării şantierului de termoficare a fost modificată din pix pe panoul aplasat în dreptul lucrărilor. Din 2025 a fost schimbată în 2026.

Primăria Capitalei are în plan să modernizeze încă 50 de kilometri de şine vechi de tramvai până în 2027.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰