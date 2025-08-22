Luna Neagră apare pe cer în weekend. Ce înseamnă fenomenul neobișnuit

În acest weeeknd pasionații de astronomie și nu numai vor avea ocazia să vadă un eveniment rar. Sâmbătă, 23 august va fi Luna Neagră sezonieră, care va coincide cu o eclipsă solară parțială.

Acesta este un fenomen care se repetă o dată la câteva luni, mai precis la aproximativ 33 de luni. Spre deosebire de Luna Albastră, care reprezintă a doua Lună Plină într-o lună calendaristică, Luna Neagră simbolizează o absență de lumină pe cer, fiind perioada în care Luna se află între Pământ și Soare și nu este vizibilă de pe suprafața planetei.

Ce înseamnă fenomenul „Luna Neagră”

Termenul nu este oficial în astronomia științifică, dar descrie un caz rar, a treia Lună Nouă dintr-un sezon care include patru astfel de faze, fenomen ce apare o dată la aproximativ 33 de luni.

În mod normal, fiecare sezon (primăvară, vară, toamnă, iarnă) are câte trei Luni Noi. În 2025, vara include însă patru:

25 iunie

24 iulie

23 august (Luna Neagră)

21 septembrie

Când și cum se produce

Luna Neagră din acest an se produce sâmbătă, 23 august 2025, în jurul orei 09:00 dimineața, ora României. Fiind o Lună Nouă, satelitul natural al Pământului se află între Soare și Pământ, ceea ce îl face invizibil de pe cer.

Ce impact are Luna Neagră asupra astrologiei

Chiar dacă Luna nu se va vedea, absența ei face ca cerul nopții să fie mai întunecat decât de obicei, ceea ce creează condiții excelente pentru observarea stelelor, constelațiilor și chiar a Căii Lactee. Este o ocazie ideală pentru pasionații de astronomie să urmărească cerul din zone izolate, departe de poluarea luminoasă a orașelor.

Curiozități despre Luna Neagră

Luna Neagră lunară, a doua lună nouă într-o lună apare cam o dată la fiecare 29 de luni. Lunile Negre sezoniere, a treia lună nouă din patru într-un anotimp, apar cam o dată la fiecare 33 de luni.

Lună Neagră din 22-23 august 2025 este una sezonieră. Ultima Lună Neagră sezonieră a fost pe 19 mai 2023. Deși invizibilă, Luna Neagră din 23 august este un eveniment astronomic rar care transformă cerul într-un spectacol natural. Este o oportunitate excelentă pentru cei care vor să exploreze cerul profund, într-o noapte cu vizibilitate maximă a stelelor.

