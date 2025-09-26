Noaptea cercetătorilor europeni 2025. În ce oraşe din România va avea loc evenimentul

Noaptea cercetătorilor europeni se marchează anual, în ultima zi de vineri a lunii septembrie, cu scopul de a face știința accesibilă tuturor, prin activități ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri, concursuri și multe altele. Evenimentul este organizat în majoritatea statelor Uniunii Europene.

În 2025, evenimentul Noaptea cercetătorilor europeni va fi organizat în 25 țări, la 26 septembrie. Peste 400 de orașe europene și nu numai vor găzdui întâlniri cu cercetători și oameni de știință, iar publicul va avea ocazia să-i cunoască și să înțeleagă mai bine impactul pe care munca lor îl are asupra vieții cotidiene.

Noaptea cercetătorilor europeni se înscrie în seria evenimentelor Marie Sklodowska-Curie și își propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare. Prima ediție a avut loc în 2005. Evenimentul atrage anual peste 1,5 milioane de vizitatori din Europa și nu numai.

Potrivit site-ului oficial, citaţi de Agerpres, în România, evenimentul va avea loc în orașe precum Suceava, Oradea, Zalău, Arad, Timișoara, Alba Iulia, Mediaș, Ploiești, București, Panciu, Bârlad, Brăila, Tulcea etc.

La Zalău, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău organizează, la 26 septembrie, vernisajul expoziției 'Regimul pedepselor și torturii în Evul Mediu'.

În Buzău, evenimentul este organizat de Muzeul Județean Buzău și aduce în prim plan demonstrații spectaculoase de robotică, precum și informații prețioase despre rolul resurselor vegetale genetice în securitatea alimentară și în adaptarea agriculturii la schimbările climatice.

La Timișoara, Universitatea Politehnică (UPT) se alătură proiectului cultural Spotlight Heritage Timișoara și îi invită pe toți cei interesați să participe la o nouă ediție a evenimentului Noaptea cercetătorilor europeni, pe 26 septembrie 2025, la Muzeul Tehnic UPT / ExperimentariumTM, pentru o seară plină de experimente, călătorii prin lumi virtuale, dar și o privire către viitorul educației.

În București, Casa Filipescu-Cesianu, parte a Muzeului Municipiului București, va fi gazda evenimentului, unde cei mai prietenoși cercetători îi așteaptă pe toți pasionații de știință, începând cu ora 16:00, să deslușească împreună tainele științei în cele cele mai inedite și captivante moduri.

Evenimentele care au loc în mai multe orașe din țară, cu ocazia Nopții cercetătorilor europeni în 2025, au de obicei intrare liberă.

Începând din 2022, proiectele legate de Noaptea europeană a cercetătorilor includ, de asemenea, și activități de tip 'Cercetători în școli' pe tot parcursul anului. Aceste activități aduc în mediul școlar cercetători care să interacționeze cu elevi de la toate nivelurile de învățământ primar și secundar.

