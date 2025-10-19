"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
"Palatul Împăratului", vila de lux din centrul Capitalei, a fost scos oficial la închiriere. Imobilul, renovat recent de RA-APPS cu aproximativ 3 milioane de euro, are un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună. Clădirea a fost consolidată și modernizată complet, după ce Guvernul a decis ca reședința destinată inițial fostului președinte Klaus Iohannis să fie folosită în scop comercial.
Imobilul situat pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1, București, este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2+C3) și dispune de o suprafață totală de 915,54 mp, plus o curte de 1.110 mp.
Destinată inițial fostului președinte Klaus Iohannis
Vila a fost renovată cu aproximativ trei milioane de euro, lucrările vizând consolidarea structurii și modernizarea spațiilor interioare, întrucât construcția datează din perioada 1960-1965 și nu respecta normele antiseismice actuale. Potrivit RA-APPS, reparațiile au presupus introducerea de elemente structurale suplimentare pentru dublarea rezistenței clădirii.
Inițial, imobilul era destinat fostului președinte Klaus Iohannis, dar Guvernul a decis ca vila să aibă destinație comercială și să fie scoasă la închiriere.
Guvernul vrea să valorifice patrimoniul statului
Licitația pentru închirierea Palatului Împăratului prevede o garanție de participare de 70.000 de euro, dublul prețului de pornire. Conform declarațiilor Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, imobilul a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al statului pentru a putea fi utilizat în scop comercial. Vila este recomandată pentru activități comerciale, iar spațiile generoase și curtea impresionantă fac din aceasta o proprietate atractivă pentru companii sau instituții care caută un sediu reprezentativ în centrul Capitalei.
Această inițiativă vine după finalizarea lucrărilor ample de modernizare, care au transformat vila într-un imobil sigur și funcțional. Prin punerea sa la închiriere, Guvernul urmărește valorificarea eficientă a patrimoniului statului, oferind în același timp o opțiune de închiriere premium pentru sectorul privat.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰