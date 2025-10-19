Antena Meniu Search
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa

"Palatul Împăratului", vila de lux din centrul Capitalei, a fost scos oficial la închiriere. Imobilul, renovat recent de RA-APPS cu aproximativ 3 milioane de euro, are un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună. Clădirea a fost consolidată și modernizată complet, după ce Guvernul a decis ca reședința destinată inițial fostului președinte Klaus Iohannis să fie folosită în scop comercial.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 09:42
Captură Facebook

Imobilul situat pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1, București, este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2+C3) și dispune de o suprafață totală de 915,54 mp, plus o curte de 1.110 mp.

Destinată inițial fostului președinte Klaus Iohannis

Vila a fost renovată cu aproximativ trei milioane de euro, lucrările vizând consolidarea structurii și modernizarea spațiilor interioare, întrucât construcția datează din perioada 1960-1965 și nu respecta normele antiseismice actuale. Potrivit RA-APPS, reparațiile au presupus introducerea de elemente structurale suplimentare pentru dublarea rezistenței clădirii.

Inițial, imobilul era destinat fostului președinte Klaus Iohannis, dar Guvernul a decis ca vila să aibă destinație comercială și să fie scoasă la închiriere.

Guvernul vrea să valorifice patrimoniul statului

Licitația pentru închirierea Palatului Împăratului prevede o garanție de participare de 70.000 de euro, dublul prețului de pornire. Conform declarațiilor Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, imobilul a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al statului pentru a putea fi utilizat în scop comercial. Vila este recomandată pentru activități comerciale, iar spațiile generoase și curtea impresionantă fac din aceasta o proprietate atractivă pentru companii sau instituții care caută un sediu reprezentativ în centrul Capitalei.

Această inițiativă vine după finalizarea lucrărilor ample de modernizare, care au transformat vila într-un imobil sigur și funcțional. Prin punerea sa la închiriere, Guvernul urmărește valorificarea eficientă a patrimoniului statului, oferind în același timp o opțiune de închiriere premium pentru sectorul privat.


