7 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 mai

Pe 7 mai 558, la Constantinopol, cupola Sfintei Sofia se prăbușește, la 20 de ani de la construirea ei. Iustinian I ordonă imediat reconstruirea cupolei. Pe 7 mai 1211 are loc colonizarea Cavalerilor teutoni, în Țara Bârsei, de către regalitatea maghiară. Pe 7 mai 1664 încep festivitățile de inaugurare a noului Palat Versailles al lui Ludovic al XIV-lea al Franței. Pe 7 mai 1751, Inocențiu Micu-Klein, aflat la Roma, renunță la scaunul episcopal de Făgăraș și Alba Iulia și devine episcop emerit, pentru a facilita alegerea unui nou episcop. Pe 7 mai 1775, Imperiul austriac anexează nord-vestul Moldovei denumind zona "Bukowina". Pe 7 mai 1824, Simfonia a IX-a în Re Minor, de Ludwig van Beethoven, a avut premiera la Viena. Pe 7 mai 1832, Otto de Bavaria a fost ales de Marile Puteri, în cadrul unei conferințe desfășurate la Londra, rege al Greciei. A fost ales și de Adunarea Națională, la 8 august, sub numele de Otto I (1832–1862). Pe 7 mai 1884 a fost asasinat politicianul și omul de stat turc Midhat-Pașa, de către agenții sultanului Abdul-Hamid al II-lea. Pe 7 mai 1895 a avut loc demonstrația funcționării primei stații de radiorecepție, de către savantul rus Aleksandr Popov. Pe 7 mai 1918, România, fiind separată de aliații din vest, este forțată să semneze Tratatul de pace de la București cu Puterile Centrale.

Pe 7 mai 1945, în Al Doilea Război Mondial, şefii militari germani capitulează fără condiții la Reims, Franța, în fața generalului american Eisenhower. Pe 7 mai 1946, la București începe procesul mareșalului Ion Antonescu, conducător al României în perioada 1940–1944, și al lui Mihai Antonescu, ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri între 1941–1944. Au fost condamnați la moarte și executați la 1 iunie 1946. Pe 7 mai 1960, Sovietul Suprem îl alege pe Leonid Brejnev în funcția de președinte al Prezidiului, în locul mareșalului Kliment Voroșilov care, la 79 de ani, s-a retras din viața publică. Pe 7 mai 1986, echipa de fotbal Steaua București a cucerit, pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 m, cu 2–0, echipa spaniolă FC Barcelona. Portarul Helmut Duckadam a reușit o performanță unică în lume – a apărat patru lovituri de la 11 metri. Pe 7 mai 1987 a fost anunțată, oficial, extragerea primelor cantități de țiței din subsolul marin al platoului continental românesc al Marii Negre. Pe 7 mai 1998, Mercedes-Benz cumpără Chrysler pentru 40 de miliarde de dolari și formează DaimlerChrysler în cea mai mare fuziune industrială din istorie. Pe 7 mai 1999, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a început o vizită ecumenică în România. A fost prima vizită în România a unui Suveran Pontif (7–9 mai 1999). Pe 7 mai 1999, în timpul acțiunilor militare din Iugoslavia, avioanele NATO au bombardat din greșeală Ambasada Chinei din Belgrad, ucigând trei persoane și rănind alte 20. Pe 7 mai 2000 are loc ceremonia de învestitură a lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Rusiei, în urma alegerilor de la 26 martie 2000. Pe 7 mai 2007, arheologii israelieni au descoperit mormântul lui Irod cel Mare la sud de Ierusalim.

Nașteri pe 7 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 mai, de la compozitorul şi pianistul german Johannes Brahms, născut pe 7 mai 1833, sau compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski, născut pe 7 mai 1840, şi până la Iosip Broz Tito, fost preşedinte al Iugoslaviei, născut pe 7 mai 1892, sau actorul american Gary Cooper, născut pe 7 mai 1901.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 7 mai s-au născut personalităţi precum Eva Perón, soția președintelui argentinian Juan Perón, născută pe 7 mai 1919, actriţa română Silvia Popovici, născută pe 7 mai 1933, sau actriţa americană Traci Lords, născută pe 7 mai 1968.

Decese pe 7 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 mai. Dintre acestea amintim pe împăratul romano-german Otto cel Mare, decedat pe 7 mai 973, compozitorul şi dirijorul italian Antonio Salieri, decedat pe 7 mai 1825, sau actorul american Douglas Fairbanks, Jr., decedat pe 7 mai 2000.

România i-a pierdut într-o zi de 7 mai, printre alţii, pe economistul şi politicianul Ion Ghica, decedat pe 7 mai 1897, criticul literar Constantin Dobrogeanu-Gherea, decedat pe 7 mai 1920, poetul George Topîrceanu, decedat pe 7 mai 1937, poetul Octavian Goga, decedat pe 7 mai 1938, sau prozatorul şi jurnalistul Octavian Paler, decedat pe 7 mai 2007.

