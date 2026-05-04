Evenimente în Bucureşti, marţi 5 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 5 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Irina Rimes susţine un concert marţi, 5 mai, în Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 5 mai 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 5 mai

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior, "Secretul fericirii", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Maria de Buenos Aires", la Teatrelli.

De asemenea, tot de la ora 19.00 se joacă şi "Băiatul din Brooklyn", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, marţi 5 mai

Trupa greacă Khirki şi artiştii de la Bind susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.00. Trupa Rotko lansează primul album prin intermediul unui concert care va avea loc în Control Club, de la ora 19.00.

Paul Tihan lansează un nou single prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, în timp ce Irina Rimes susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 5 mai

De la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Arcada Galaţi.

