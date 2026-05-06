7 mai, Sfântul Nil Sorski. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 7 mai, este prăznuit Sfântul Nil Sorski, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Nil Sorski a trăit între 1433 şi 1508 şi este unul dintre întemeietorii isihasmului în Rusia. Conform crestinortodox.ro, până la intrarea sa în monahism, a lucrat în domeniul copierii de manuscrise. A intrat de tânăr în viaţa mănăstirească. A fost prezent pentru o vreme în mănăstirea Sfântului Chiril de Belozersk (Lacul Alb). Ajunge în Athos cu ucenicul său, Inocenţiu, unde se îndeletniceşte cu citirea, traducerea şi studierea scrierilor Sfinţilor Părinţi. Aici s-a întărit şi în chemarea neîncetată a numelui Domnului (rugăciunea inimii).

Întors din Athos, a întemeiat un schit în jurul anului 1473, pe malul Râului Sora, lângă Belozersk. Acest loc a atras mulţi monahi dornici să se exercite în vieţuirea isihastă. Sfântul Nil se socotea pe sine egal cu cei care îi cereau sfatul şi nu a cerut pentru el niciun titlu, nici nu a pretins că s-ar fi aflat pe vreo treaptă spirituală superioară. Le-a cerut monahilor pe care îi avea sub ascultare să nu vieţuiască niciodată singuri în chilie, ci împreună cu doi sau trei monahi. Dorea ca niciun monah să nu se expună de unul singur războiului duhovnicesc. El a îndemnat pe toţi la viaţă isihastă şi la practicarea rugăciunii neîncetate. A trecut la cele veşnice pe 7 mai, în 1508.

