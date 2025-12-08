Evenimente în Bucureşti, marţi 9 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 9 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 9 decembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 9 decembrie

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, cu piese precum "Poțiunea magică", piesă care se joacă în Aula Magna Politehnica Bucureşti, sau "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Femeia uitată", la Teatrul Masca, în timp ce, de la ora 19.30, se joacă şi piesa "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", la Teatrul Metropolis.

Concerte în Bucureşti, marţi 9 decembrie

George Ambrosa susţine un recital la Ateneul Român, de la ora 19.00. Eyolf Dale susţine un recital de pian la Goethe-Institut Bucureşti, tot de la ora 19.00.

Paula Seling susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00, Puiu Pascu, Virgil Popescu şi Titi Herescu Trio susţin un concert în Berăria H, de la ora 20.30, în timp ce Sofia Zadar susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00.

Petrecere în Bucureşti, marţi 9 decembrie

La The Marmorosch, de la ora 15.00, sunteţi aşteptaţi la un Festive Afternoon Tea. Conform organizatorilor, sunteţi invitaţi să trăiți magia sărbătorilor cu Christmas Afternoon Tea, un ritual rafinat al gustului, tradiției și eleganței atemporale.

De la ora 18.00, în Naive are loc o nouă ediţie a "Pasta Experience | Live Cooking Station", iar de la ora 20.00, în Paque Bistro & More sunteţi aşteptaţi la o nouă seară de karaoke.

