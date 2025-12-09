Este iar sezonul coşurilor cadou, care au împânzit supermarketurile şi magazinele online! Bugetul este mai mic decât în alţi ani, dar vrem în continuare varietate - dulciuri, produse de băcănie şi nelipsita sticlă de vin sau de spumant. Comercianţii s-au adaptat şi au opţiuni pentru toate gusturile şi pentru toate buzunarele.

Standard sau personalizat după nevoile fiecăruia, coşul cu bunătăţi poate fi cadoul perfect pentru familie, prieteni sau angajaţi.

"Coşurile cadou din acest an nu fac rabat la calitate, dar au produse mini, în aşa fel încât să se încadreze în 300 de lei. De exemplu, mini panettone le de 100 de grame costă 27 de lei, anul trecut, în acelaşi coş găseam un panettone de un kilogram care costă peste 100 de lei. De asemenea, mini-ciocolatele. Dacă anul trecut plăteam 50 de lei pe un singur sortiment de ciocolată, acum cumpărăm un astfel de pachet.", a explicat Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Lucruri drăguţe pe care le găseşti destul de greu şi sunt stilate, de bun gust şi cred că aduc bucurie! Să creez efectul de surpriză, mai multe lucruri mai mici, diversitate.", a spus un cumpărător.

"Anul trecut era cu siguranţă peste 350 de lei. Adăugau multe produse într-un coş, acum ne limităm la mai puţine produse. Un ulei de calitate, o brânză de calitate, un salam.", a spus Laura Lupu, proprietarul unei băcănii italieneşti.

Şi rafturile hypermarketurilor sunt pline de astfel de cadouri. Preţurile pornesc de la 150 de lei şi pot ajunge până la 550 de lei, în funcţie de complexitatea coşului.

"L-am luat să fie şi cui le vom da, nu ştim! Uneori le luăm şi pe bucăţi, altă dată e mai simplu aşa.", a spus un bărbat.

"Dacă nu ţinem neapărat la ambalaj, putem crea noi un cadou similar, cu produse pe care le găsim în supermarket, de aproximativ 100 de lei. Conţine o decoraţiune de brad, ceea ce am creat eu în spate, o sticlă de spumant şi câteva dulciuri.", a adăugat reporterul Observator.

Iar cine nu vrea să-şi bată capul în magazin, îl comandă online.

"Coşurile cadou se vând de două ori mai bine decât anul trecut. Avem preţuri începând de la 125 de lei până la 580. Dulciuri, băuturi fine, cozonaci şi bineînţeles clienţii au opţiunea să achiziţioneze aceste produse şi separat.", a spus Michael Kaiser, CEO supermarket online.

În acest caz însă, produsele premium precum vinurile, brânzeturile sau ciocolata ar putea costa mai mult.

