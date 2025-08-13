Program de Ziua Marinei 2025 la Constanţa. Ce evenimente au loc la malul mării

Vineri, 15 august, se prăznuieşte Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, ocazie cu care se celebrează şi Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale.

De Ziua Marinei 2025 vor fi organizate în mod special, ca în fiecare an, diferite evenimente tematice la Constanţa, dar şi în alte oraşe de la malul Mării Negre sau de la Dunăre.

Pe lângă Constanţa, mai sunt organizate evenimente tematice la Mangalia, Brăila, Tulcea şi Galaţi, dar şi în Bucureşti, în principal fiind vorba de ceremonii militare şi religioase.

Programul festivităţilor de Ziua Marinei 2025 la Constanţa

La Constanţa, celebrarea Zilei Marinei 2025 a început încă din prima zi a săptămânii, în fiecare zi fiind organizate diferite evenimente. De exemplu, în perioada 11-13 august 2025, pe faleza din fața Comandamentului Flotei este organizată o expoziție marinărească.

Miercuri, 13 august 2025, ar urma să aibă loc repetiţia generală a exerciţiului naval organizat de Ziua Marinei 2025. Joi, 14 august 2025, de la ora 08.30 este organizată o ceremonie militară şi religioasă la Monumentul "Crucea Militarilor", iar de la ora 12.00 ar urma să fie lansat albumul "Marea în culorile lui Alexandru Ghinea".

Vineri, 15 august 2025, este punctul culminant al săptămânii. Între 10.00 şi 12.30 se desfăşoară un exerciţiu naval special, iar apoi, pe tot parcursul zilei, sunt organizate şi alte evenimente cu tematică. Ziua se încheie cu retragerea cu torţe a marinarilor militari.

Cum se serbează Ziua Marinei în restul ţării

Cum spuneam, de Ziua Marinei sunt organizate evenimente şi în alte oraşe din ţară. De exemplu, la Mangalia, pe 12, 13 şi 14 august sunt organizate concerte de muzică militară susţinute de Divizia 2 Infanterie "Getica".

La Brăila, pe 15 august, va avea loc o ceremonie militară şi vor fi organizate secvenţe din acelaşi exerciţiu naval care poate fi urmărit şi la Constanţa. Vineri seara, începând cu 20.30, militarii se retrag cu torţe, pe acorduri de muzică militară ale Garnizoanei Brăila.

La Tulcea, joi, 14 august, vor fi organizate ceremonii militare şi religioase, iar vineri, 15 august, vor putea fi urmărite secvenţe din exerciţiul naval organizat şi la Brăila sau Constanţa.

La Galaţi, vineri, 15 august, sunt organizate ceremonii militare şi religioase. De asemenea, va fi organizată şi o paradă a navelor militare.

În Bucureşti, vineri, 15 august, de la ora 09.00 sunt programate ceremonii militare şi religioase la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul "Regele Mihai I" (Parcul Herăstrău).

