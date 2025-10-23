Astăzi începe pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. La ora 12:00, în Capitală începe procesiunea "Calea Sfinților", iar traficul va fi restricționat în mai multe zone, pentru buna desfășurare a evenimentului.

"Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de persoane au venit pe Dealul Mitropoliei și s-au așezat la rând pentru a intra în Catedrala Patriarhală. Slujba deja a început, procesiunea principală va începe la ora 12.00 și se va desfășura pe două trasee", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

Primul începe de pe platoul Catedralei Patriarhale, către Strada Patriarhiei și Bulevardul Regina Maria, până spre Aleea Dealul Mitropoliei, iar cel de-al doilea traseu începe de la Biserica Sf. Spiridon cel Nou, către Strada Bibescu Vodă, până pe Dealul Mitropoliei. Cele două coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca în procesiune către Catedrala Patriarhală.

Procesiunile vor începe la ora 12.00, iar traficul va fi restricționat până la ora 13.00 pe aceste trasee, dar și pe străzile adiacente, iar staționarea va fi interzisă pe Dealul Mitropoliei. Restricții de circulație vor mai fi duminica aceasta, tot în centrul Capitalei, atunci când va avea loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, eveniment la care sunt așteptate peste 10.000 de persoane.

