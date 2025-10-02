Rata șomajului în formă ajustată sezonier a crescut ușor în luna august, la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale peste cea din luna precedentă. Numărul estimat al șomerilor este de 481.000 persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

INS: Rata şomajului a crescut la 5,9%. Un sfert dintre tinerii de până în 24 de ani nu au loc de muncă - Profimedia

Rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,5% în cazul celor de sex feminin.

"Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie - iunie 2025", arată INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna august 2025 (5% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna august 2025.

