Au renunțat la joburi pentru o viață nouă într-un castel din Franța. Nimic nu i-a pregătit pentru ce a urmat

Să lași în urmă agitația orașului pentru o viață liniștită într-un castel francez pare scenariul perfect. Însă, pentru mulți dintre cei care au făcut acest pas, realitatea s-a dovedit mult mai dură decât poveștile romantice prezentate la televizor.

Medicul londonez, Erin Choa, și logodnicul ei francez, Jean-Baptiste Gois, și-au dat demisia și au investit toate economiile într-un castel renascentist din regiunea Vendee, scrie Daily Mail.

În vara anului 2018, cei doi au plătit aproximativ 680.000 de euro pentru Chateau de Bourneau, o proprietate impresionantă, dar aflată într-o stare avansată de degradare după aproape 30 de ani de neglijență.

Deși castelul, înconjurat de păduri, șanțuri cu apă și turnuri medievale, i-a cucerit din prima clipă, restaurarea s-a dovedit a fi o provocare uriașă. Au descoperit acoperișuri care pierdeau apă, ferestre putrezite, șanțuri de drenaj înfundate, infiltrații în pivnițe și grădini complet abandonate. În multe zile au muncit chiar și 14 ore, încercând să readucă proprietatea la viață.

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Costurile au crescut rapid. După ce și-au epuizat economiile, Erin și JB au fost nevoiți să contracteze și un credit bancar, recunoscând că investiția a fost una extrem de riscantă.

"Încercăm permanent să găsim un echilibru între reparațiile urgente și lucrările de renovare. Este un proiect care va dura toată viața, lucrăm pas cu pas, în funcție de banii pe care reușim să îi câștigăm", a declarat Erin.

Astăzi, cei doi își finanțează restaurarea din închirierea castelului pentru vacanțe, organizarea de nunți și evenimente private, însă recunosc că lucrările sunt departe de a fi încheiate.

Facturile la încălzire au transformat visul într-un coșmar

O experiență asemănătoare au trăit și Lionel și Claire Cherruault, care au cumpărat în 2021 un castel cu 20 de camere pentru aproximativ 900.000 de lire sterline. Dacă inițial au crezut că au făcut afacerea vieții, primele ierni petrecute acolo le-au schimbat complet perspectiva.

În doar trei luni, au cheltuit aproximativ 6.000 de lire doar pe combustibil pentru încălzire. În încercarea de a reduce costurile, au renunțat ulterior la încălzire și au suportat temperaturi extrem de scăzute în interior.

Claire povestește că ajunsese să doarmă cu căciula pe cap, iar serile le petreceau în fața șemineului, înveliți în pături, alături de câini și pisici. Nici varianta caloriferelor electrice nu s-a dovedit mai ieftină: șase radiatoare au generat facturi de aproximativ 500 de lire pe lună doar pentru electricitate.

Visul unui conac s-a transformat într-un dezastru după un incendiu

Un alt cuplu, Dimitri și David Petitpas, a cumpărat în 2024 un conac vechi de 200 de ani, în apropiere de Paris, cu aproximativ 330.000 de euro.

Clădirea nu avea apă curentă, electricitate și avea un acoperiș deteriorat, însă cei doi visau să o renoveze și să își organizeze propria nuntă acolo. La doar câteva luni după achiziție, au primit un telefon sumbru: conacul luase foc. Incendiul, a cărui cauză nu a fost stabilită, a distrus complet acoperișul și mansarda.

Estimările arată că refacerea proprietății ar putea costa peste 1,3 milioane de euro, de aproape patru ori mai mult decât prețul de cumpărare. "L-am cumpărat ca să îl restaurăm și asta vom face. Va dura mai mulți ani și va costa mult mai mult decât ne-am imaginat, dar nu renunțăm", a declarat Dimitri.