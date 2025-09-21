Se dă startul Crosului Arenelor, un eveniment care aduce energie în oraș, dar și blocaje în trafic pe un traseu de 10 kilometri. Mai multe şosele din Capitală vor fi închise parţial sau complet.

Crosului Arenelor este o competiție cu totul atipică și unică, pentru că se alergă într-o singură direcție, fără întoarcere, pe un traseu de 10 km, care începe de la Stadionul Național Arcul de Triumf până la Arena Națională. Însă, cu această cursă spectaculoasă, vin și o serie de restricții de circulație.

Între orele 7:00 și 11:30, mai multe artere importante din Capitală vor fi închise parțial sau complet.

Printre zonele vizate se numără Piața Arcul de Triumf, Şoseaua Kiseleff, Calea Victoriei, Piața Victoriei, Splaiul Independenței, Calea Unirii, dar și Bulevardele Unirii, Basarabia și Decebal. De asemenea, pentru amenajarea zonei de start, circulația va fi restricționată pe strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăşti și Arcul de Triumf, până mâine la ora 12:00.

Pentru a evita blocajele în trafic, se recomandă rute ocolitoare precum Piața Charles de Gaulle, Ștefan Cel Mare, Piața Obor, Mihai Bravu sau Bulevardul Cantemir, Mărăști, Calea Dudesti si Camil Ressu.

