Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Restricții în lanț pe străzile Capitalei. Artere centrale, blocate până duminică la prânz pentru un cros

Se dă startul Crosului Arenelor, un eveniment care aduce energie în oraș, dar și blocaje în trafic pe un traseu de 10 kilometri. Mai multe şosele din Capitală vor fi închise parţial sau complet.

de Alexia Bucur

la 21.09.2025 , 08:40

Crosului Arenelor este o competiție cu totul atipică și unică, pentru că se alergă într-o singură direcție, fără întoarcere, pe un traseu de 10 km, care începe de la Stadionul Național Arcul de Triumf până la Arena Națională. Însă, cu această cursă spectaculoasă, vin și o serie de restricții de circulație. 

Între orele 7:00 și 11:30,  mai multe artere importante din Capitală vor fi închise parțial sau complet.

Printre zonele vizate se numără Piața Arcul de Triumf, Şoseaua Kiseleff, Calea Victoriei, Piața Victoriei, Splaiul Independenței, Calea Unirii, dar și Bulevardele Unirii, Basarabia și Decebal. De asemenea, pentru amenajarea zonei de start, circulația va fi restricționată pe strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăşti și Arcul de Triumf, până mâine la ora 12:00. 

Articolul continuă după reclamă

Pentru a evita blocajele în trafic, se recomandă rute ocolitoare precum Piața Charles de Gaulle, Ștefan Cel Mare, Piața Obor, Mihai Bravu sau Bulevardul Cantemir, Mărăști, Calea Dudesti si Camil Ressu.

Alexia Bucur Like
crosul arenelor restrictii trafic bucuresti strazi
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Ştiri sociale » Restricții în lanț pe străzile Capitalei. Artere centrale, blocate până duminică la prânz pentru un cros