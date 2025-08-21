Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 august, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 4,03 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 august, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 4,03 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Articolul continuă după reclamă

LOTO. Premiile puse în joc joi, 21 august 2025

Reportul cumulat la jocul Loto 6/49, ce va fi organizat joi, depăşeşte 4,47 milioane de euro, în timp ce valoare premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române.

În acelaşi timp, la Noroc este în joc un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

De asemenea, la jocul Super Noroc, categoria I, suma cumulată a sărit de 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Câştigătorii extragerii de duminică 17 august 2025

Datele Loteriei Române arată că, duminică, 17 august, la extragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei, biletul norocos fiind jucat pe joaca.loto.ro.

Totodată, la Joker a fost câştigat premiul de categoria a II-a în cuantum de 307.621,43 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie din Iaşi, în timp ce la Noroc Plus s-au câştigat la categoria I 1.439.819,36 de lei, bilet completat în aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Potrivit sursei citate, la Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bârlad.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 23, 12, 25, 35, 17 + 14

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 9 2 9 6 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 2 9 9 9 1 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0 7 6 9 6 5 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 3, 5, 25, 10, 30

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 4, 35, 12, 3, 7, 42

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰