Rezultate LOTO 6/49 duminică 17 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 06:33
Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
LOTO. Premiile puse în joc duminică, 17 august 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 44.900 de lei. La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 42, 43, 41, 24, 37 + 9
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1 1 3 3 7 5
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 2 9 2 7 7
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 2 2 3 3 5 1
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 18, 30, 8, 40, 15, 17
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 10, 47, 9, 4, 31, 44
