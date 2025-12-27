Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Zăpadă puțină, dar distracție mare: stațiunile cu pârtii deschise pentru începători

A nins de Crăciun, dar nu suficient ca pârtiile să se deschidă în toată ţara. Zăpada artificială este din belşug însă. Mai multe staţiuni şi-au deschis porţile, în special pentru începători. La Topliţa şi la Homorod, familiile s-au distrat la săniuş ori au apelat la instructori pentru a-i învăţa pe cei mici să schieze. 

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 19:43

Zeci de copii învaţă zilele acestea cum să alunece pe schiuri la Topliţa. Staţiunea s-a umplut de turişti după ce, peste stratul de zăpadă artificială, s-a aşternut, în a doua zi de Crăciun, unul proaspăt, natural.

"Chiar s-a lăsat mult aşteptată zăpada aceasta şi cum am văzut că s-a deschis pârtia, am zis să profităm din plin.", a spus o tânără

"Ne bucurăm că am prins zăpadă. Ne făceam puţin griji. Că nu o să prindem.",  a adăugat o altă tânără

Articolul continuă după reclamă

"Am încercat să venim cu speranţa de a găsi ceva frumos şi chiar am găsit ceva perfect.", a spus un tânăr

Împătimiţii sporturilor de iarnă trebuie să mai aibă însă răbdare câteva zile, dacă nu vor să se amestece pe pârtie, cu începătorii.

"În momentul de faţă avem pârtia de iniţiere în funcţiune, avem pârtia uşoară. Săniuşul şi tubingul. Prognozele meteo sunt optimiste zilele următoare şi sperăm cât de repede să înzăpezim şi pârtia medie.", a explicat un angajat al pârtiei. 

Turiştii au venit în număr mare şi la Homorod. Zăpada de aici este artificială, dar bună pentru săniuş şi schi pe pârtia de 400 de metri, pentru începători.

"Noi am venit din Anglia chiar, la bunici şi am zis să ne bucurăm un pic. Să schiem, să ne dăm cu sania.", a spus o femeie

"În fiecare an venim aici la schiat. E foarte fain şi aproape, venim de la Sighişoara. Venim să ne distrăm şi noi puţin.", a adăugat un tânăr

Chiar şi cei mai pretenţioşi s-au resemnat cu zăpada artificială.

Rânca, Straja, Păltiniș și Azuga, stațiunile cu pârtii funcționale

"Eu am venit de la Bucureşti, pentru că la noi nu prea e zăpadă, e mai mult noroi. Şi de aceea am venit la pârtii cu zăpadă artificială, ca să putem să schiem.", a mai menţionat o fată

Pârtii deschise pentru schi mai găsim, deocamdată, la Rânca, Straja şi Păltiniş, dar şi la Azuga. Preţul unui ski-pass porneşte de la 130 de lei şi poate ajunge la 190 de lei pe zi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

partie schi craciun azuga straja
Înapoi la Homepage
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Stare de urgență într-un oraș celebru din cauza zăpezii! Vremea extremă a paralizat totul
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Zăpadă puțină, dar distracție mare: stațiunile cu pârtii deschise pentru începători