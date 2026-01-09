Scutiri de taxe şi impozite în 2026. Ce categorii beneficiază şi după 1 ianuarie 2026

Anul 2026 vine cu schimbări importante în sistemul fiscal din România, iar multe dintre facilitățile cunoscute până acum au fost eliminate sau restrânse. Totuși, anumite categorii de contribuabili continuă să beneficieze de scutiri sau reduceri de taxe și impozite, chiar și după 1 ianuarie 2026.

După intrarea în vigoare a noilor modificări fiscale, românii se confruntă cu taxe mai mari, dar și cu reguli mai stricte privind facilitățile fiscale. În acest context, doar anumite categorii mai beneficiază de scutiri sau reduceri de impozite în 2026, în timp ce altele au pierdut complet aceste avantaje.

Scutiri de taxe şi impozite pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu handicap se numără printre categoriile sociale afectate de schimbările fiscale intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Dacă în anii anteriori legislația prevedea mai multe scutiri de taxe și impozite pentru această categorie, noile măsuri adoptate de autorități au eliminat o parte importantă dintre facilitățile fiscale acordate până acum.

Până la finalul anului 2025, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiau, în mod automat, de scutiri de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent acesteia și pe mijloacele de transport aflate în proprietate. Aceste facilități aveau rolul de a reduce povara financiară asupra unei categorii vulnerabile, care se confruntă frecvent cu cheltuieli suplimentare legate de tratamente, îngrijire sau adaptarea locuinței.

Decizia a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități, acestea avertizând că eliminarea scutirilor riscă să afecteze semnificativ nivelul de trai al beneficiarilor. Potrivit estimărilor, în unele cazuri, noile obligații fiscale pot însemna costuri suplimentare de câteva sute de lei anual pentru fiecare familie.

Totuși, nu toate facilitățile fiscale au fost eliminate. Scutirea de impozit pe venit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat rămâne, în continuare, prevăzută în Codul fiscal, în anumite condiții. Aceasta se aplică veniturilor obținute din salarii, pensii sau alte surse, în funcție de reglementările în vigoare și de situația individuală a fiecărui contribuabil.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai beneficiază de scutiri de impozit pe:

clădiri,

terenuri,

mijloace de transport (ex. mașini).

Alte categorii de români scutite de la plata unor taxe şi impozite

Pe lângă persoanele cu handicap, mai multe categorii de români beneficiază în 2026 de scutiri sau reduceri de taxe și impozite, fie la nivel național, fie prin decizii ale autorităților locale. Un exemplu important este bonificația pentru plata anticipată a impozitelor locale, care poate ajunge până la 10% pentru cei care achită integral taxele până la finalul lunii martie. Această facilitate este valabilă atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme și are ca scop încurajarea plății la termen.

Veteranii de război și văduvele acestora continuă să beneficieze de scutiri specifice pentru anumite taxe locale, în timp ce pensionarii cu venituri mici pot primi reduceri parțiale, în funcție de reglementările locale. De asemenea, agricultorii și micii fermieri primesc facilități fiscale pentru terenurile agricole, menite să sprijine activitățile rurale și dezvoltarea agriculturii de subzistență.

Totodată, anumite categorii de proprietăți rămân scutite de impozit, precum terenurile și clădirile din domeniul public sau cele folosite de unități de învățământ și instituții religioase. Aceste scutiri sunt prevăzute de lege și se aplică automat. Totuși, este important ca fiecare contribuabil să verifice anual regulamentul local de taxe și impozite pentru a cunoaște exact facilitățile aplicabile în zona sa.

Ce scutiri au fost eliminate din 2026

Unul dintre efectele semnificative ale reformelor fiscale intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026 este eliminarea unor scutiri care până acum i‑au ajutat anumite categorii de contribuabili. Printre cele mai importante facilități fiscale care nu mai sunt valabile din 2026 se numără scutirile de impozite locale acordate anterior unor entități și persoane sociale.

Astfel, facilitățile de care beneficiau organizațiile neguvernamentale (ONG‑uri) pentru impozitul pe terenuri sau clădiri nu mai sunt aplicabile, iar acestea trebuie să plătească taxe ca orice alt contribuabil, potrivit noilor reguli introduse în codul fiscal și în legislația locală.

O altă categorie pentru care au fost eliminate scutiri sunt persoanele cu dizabilități, inclusiv cele încadrate în handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, care până în 2025 erau exceptate de la plata unor impozite locale pentru clădiri și terenuri. Începând cu 2026, aceste scutiri au fost retrase prin modificările legislative, ceea ce înseamnă că aceste persoane vor plăti taxele locale în mod obișnuit, conform deciziilor consiliilor locale.

În ansamblu, reforma fiscală din 2025‑2026 a redus semnificativ numărul scutirilor legale și a restrâns domeniile în care ele mai pot fi acordate, punând accent pe creșterea veniturilor la buget și pe o taxare mai uniformă a contribuabililor.

