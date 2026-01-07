Antena Meniu Search
Erori în calculul taxelor şi impozitelor pe 2026 în Sectorul 2. Contribuabilii, puşi să plătească diferenţa

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a angajaţilor responsabili din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe, după ce mai mulţi contribuabili au reclamat că au primit sume diferite de plată pentru anul 2026. Edilul califică situaţia drept "inacceptabilă" şi îşi cere scuze faţă de cetăţenii afectaţi.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 19:43
Sume diferite la impozite în Sectorul 2. Reacţia primarului: „Inacceptabil” Erori în calculul taxelor şi impozitelor pe 2026 în Sectorul 2. Contribuabilii, puşi să plătească diferenţa - Shutterstock | Ilustraţie Galerie (2)

"Bâlbâiala Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Sector 2, care a afişat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituţiei, faţă de cetăţenii afectaţi de această situaţie. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Procesul de calculare a fost finalizat şi ar trebui să nu mai existe sincope", a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

Zeci de contribuabili din Sectorul 2 al Capitalei au semnalat, în aceste zile, pe reţelele de socializare faptul că au plătit integral încă de la începutul acestui an taxele şi impozitele pe 2026, iar ulterior au constatat că mai au de achitat diverse diferenţe de bani.

