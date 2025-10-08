Control mai strict pentru adolescenţi pe rețelele sociale. Senatul a votat legea majoratului digital, care le permite copiilor sub 16 ani să își deschidă conturi doar cu acordul părinților. Platformele care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe.

Potrivit proiectului, adolescenții vor avea nevoie de aprobare pentru a intra pe rețelele sociale. Fiecare cont va fi legat de identitatea părintelui, care va avea acces la ceea ce face copilul în mediul online.

"Dacă proiectul devine lege, atunci, înainte să îți faci un cont pe o platformă de social media, va trebui să introduci datele părintelui. Practic, sistemul ar trimite o notificare de aprobare, iar contul ar deveni activ doar după ce mama sau tata apasă că este de acord", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

"Mulţi copiii primesc telefoanele de mici şi nu ştiu cum să se protejeze de diferite pericole care sunt în mediu online. Este mult mai bine ca părintele să aibă un acces cât mai bun asupra telefonului", susține un tânăr.

"Cumva cred că copiii ar trebui să aibă şi ei intimitatea lor, dar în acelaşi timp ar trebui să fie şi supravegheaţi", spune o tânără.

Scopul măsurii este protejarea minorilor de pericolele digitale, spun iniţiatorii. În prezent, copiii pot conversa online cu necunoscuţi, iar conţinutul la care sunt expuşi creează dependenţe sau nu este potrivit vârstei.

"Nu interzicem accesul copiilor în mediul online. În schimb, da, le spunem că părinţii decid dacă copiii lor îsi fac conturi pe reţelele de socializare iar până la varsta de 16 ani există această protecție din partea părinților (...) La un click distanţă pot accesa conținut necorespunzător vârstei lor, pot fi victimele bullyingului online", a declarat Nicoleta Pauliuc, inițiatorul proiectului de lege.

Dacă proiectul va fi adoptat şi de Camera Deputaţilor, platformele vor fi obligate să aplice filtre de vârstă, să blocheze reclamele personalizate pentru minori și să afișeze doar conținut potrivit. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe: până la 3% din cifra de afaceri globală.

"Ar fi bine de explicat copiilor, că nu vă controlăm pe voi, ci controlăm mediul în care voi activaţi. Vedem episoade de depresie, de anxietate, un control social şi al emoţiilor precar tocmai pentru că copiii văd acolo lumi perfecte iar ei au senzaţia că ei nu trebuie să greşească", susține psihologul Gabriela Maalouf.

Studiile făcute în ultimii ani arată că segmentul cel mai afectat de lumea digitală e cel al copiilor între 5 şi 10 ani. Specialiştii spun că ei nu ar trebui să aibă acces deloc la platformele de socializare. În România, 48,3% dintre minori petrec peste 6 h/zi online. Franța are o astfel de lege în vigoare încă din iulie 2023. Iar recent, autorităţile din Danemarca au anunţat că vor să interzică complet accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele de socializare.

