Diploma i-a fost oferită profesoarei chiar în timpul unei ore de pregătire pentru un test la limba engleză.

"Bună ziua! Doamna Silvia Osman, am venit să vă oferim o diplomă onorifică, pentru că sunteţi înscrisă în campania naţională Liga Profesorilor Excepţionali şi sunteţi profesor excepţional pentru Sarah Kilach, şi înţeleg că şi pentru toţi studenţii de aici. Felicitări, doamna Osman".

"Mulţumesc mult de tot, mulţumesc!", a spus emoționată Conf. Univ. Dr. Silvia Osman.

Un moment emoţionant, cu o greutate simbolică uriaşă. Pentru că profesorul nominalizat nu primeşte doar o diplomă, ci o recunoaştere, o confirmare că eforturile şi răbdarea i-au fost văzute şi apreciate.

"Cred că studenţii mei sunt familia mea, departe de casă. Sunt foarte apropiată de ei şi îmi place să cred că şi ei de mine. Eu cred că atunci când alegi să mergi pe drumul ăsta, e nevoie de un ingredient foarte important: să ai inima cu tine şi la locul ei. La curs facem împreună engleză pentru ştiinţe politice, limbaj de specialitate, în fiecare an, de 11 ani încoace lucrăm impreună la un volum colectiv din seria The world around us, un volum în care studenţii ne povestesc cum văd ei lumea din jur", a declarat Conf. Univ. Dr. Silvia Osman.

Nominalizarea a fost făcută de o studentă în anul II la Ştiinţe politice.

"Eu mi-am dorit să o înscriu pe doamna Osman pentru că mi-a fost ca un al treilea părinte. Ea este foarte apropiată de studenţii ei şi ne face să ne implicăm în foarte multe proiecte", a spus Sarah Yasmina Kilach, studentă la Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene.

"Este o persoană implicată, versatilă, care de fiecare dată a făcut în aşa fel încât să ne dezvoltăm şi pe plan moral, nu numai studenţesc", spune Vucea Ruxandra, studenta la Stiinţe Politice.

"A încercat să ne implice în proiecte, atât pentru dezvoltarea noastră, cât şi pentru dezvoltarea CV-ului nostru", spune Mihaela Buda, studentă în anul II la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

"Este foarte apropiată de noi şi mă bucur că nu se încadrează în acele persoane care se pun cumva deasupra noastră", spune Teodor Pirpiliu, student la Ştiinţe Politice.

Înscrierile în campania "Liga Profesorilor Excepţionali" continuă până la data de 31 mai. Oricine poate nominaliza un profesor excepțional: elevii, părinții, colegii de catedră, absolvenții sau membrii comunității din care face parte.

