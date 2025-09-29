SURSE. România introduce stagiul militar voluntar plătit. Tinerii vor primi 3 salarii brute pentru instrucţie

Guvernul României pregăteşte o lege privind pregătirea voluntară a populaţiei pentru apărarea ţării. În această lege apare conceptul de "militar voluntar în termen".

SURSE. România ar putea introduce "stagiul militar voluntar". Tinerii, plătiţi pentru 4 luni de instrucţie - Inquam Photos / Marian Calestru

Tinerii români cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani vor putea efectua un stagiu militar voluntar plătit de stat. Măsura este parte a proiectului prin care se reglementează serviciul militar în România.

Guvernul României pregăteşte o astfel de lege în contextul în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a dat un aviz pozitiv. Din informaţiile Observator, Guvernul va adopta această lege, urmând ca ea să ajungă în Parlament pentru a fi dezbătută în Senat şi Camera Deputaţilor. Dacă va trece şi de Parlament, ea va fi trimisă către promulgare preşedintelui Nicuşor Dan. Ministerul Apărării Naţionale mizează pe faptul că circa 10.000 de tineri ar putea efectua stagiul militar voluntar în primă fază.

Stagiul voluntar va fi plătit

De asemenea, MApN îi va remunera pe tinerii între 18 şi 35 de ani care vor dori să meargă voluntari în Armată. Ei ar putea primi în total 3 salarii medii brute, iar cei care se vor remarca vor primi ofertă pentru a rămâne angajaţi ai Ministerului Apărării Naţionale.

Ce spune Ministrul Apărării despre stagiul voluntar

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat că proiectul pentru serviciul militar voluntar are ca scop să "avem o rezervă a armatei mai mare, mai pregătită și mai tânără".

"Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea, dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute", a mai spus el.

