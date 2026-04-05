Centrul istoric al Sibiului a îmbrăcat straie de sărbătoare odată cu deschiderea oficială a Târgului de Paște, dedicat copiilor. Vizitatorii sunt aşteptaţi cu suveniruri unicat, dar şi cu cozonaci, pască şi turtă dulce, toate preparate în casă.

Distracţie cât cuprinde în acest weekend la Târgul de Paşte din Sibiu, mai ales că întreg evenimentul a fost creat în jurul copiilor.

"Copiii sunt foarte încântaţi, chiar le plac dulciurile şi în perioada ce urmează sperăm să facem cât mai mulţi copii fericiţi", spun animatorii.

"Este şi o zonă foarte interesantă în centrul târgului unde este un labirint din paie pentru copii. Avem un perete de căţărări de 7 metri", spune Andrei Drăgan, organizatorul evenimentului.

În timp ce copiii se bucură de jocuri, de pe margine, părinţii „se îmbată“ cu miros de cozonac cald sau îşi cumpără obiecte unicat.

"Avem turtă dulce de mai multe feluri, cu iepuraşi la pachet cu de toate şi bineînţeles cozonaci, cu rahat, cu nucă, cu cacao".

"Avem decoraţiuni, bijuterii şi mici suveniruri din Sibiu, lucrate de noi în Sibiu în atelierul nostru din lemn şi pictate", spun comercianţii.

Piaţa Mare a devenit neîncăpătoare pentru zecile de turişti.

"Atmosferă plăcută şi ne bucurăm şi de vreme şi de ceea ce oferă târgul şi de cei apropiaţi, de familie în special"

"Energie, multă voie bună, multă distracţie, multe zâmbete şi cred că avem nevoie".

"Ne place foarte mult. Da, şi mâncarea ne place foarte mult, bineînţeles", spun vizitatorii.

Până pe 14 aprilie, zilnic - de la 11 şi până la 21 - târgul este deschis, iar accesul gratuit.

