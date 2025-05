Îl folosim în metrou, la sală, în pat sau în baie. Îl atingem de mii şi mii de ori pe zi. Studiile sunt şocante - pe telefonul mobil sunt mai multe bacterii decât pe colacul de la toaletă, de 18 ori mai multe.

Am vrut să vedem cum arată, de fapt, un telefon prin lentila microscopului. Așa că am prelevat o mostră și am analizat-o într-un laborator.

"Pregătim un preparat microscopic, umed dintre lamă şi lamelă şi ne uităm la microscop. Surprinzător, ceva, ceva, a ieşit. Sunt acestea transparente pe care le vedeţi aici şi se mişcă. Acestea par a fi nişte e.coli după cum arată. Dar nu putem spune cu certitudine ce sunt, dat fiind faptul că e o probă luată dintr-o dată. Nu este cultivat pe mediu specific, să ştim exact", spune Gabriela Isopencu, conferenţiar inginer.

Potrivit studiilor, pe telefoane sunt între 120 și 200 de tipuri de bacterii

În unele cazuri, au fost descoperite inclusiv bacterii fecale, din cauza igienei deficitare.

"Ce e important de spus e că persoanele care au un sistem imunitar problematic, că sunt în vârstă, au boli cronice este posibil ca la un moment dat e.coli să pună probleme deosewbite şi să ajungem la infecţii destul de grave, la cazuri critice care sunt terapie intensivă", spune Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.

"Mai folosesc ocazional când văd, gen am fost la metrou sau aşa, ca să mai scot şi eu un dezinfectant, o chestie şi îl mai şterg. E foarte posibil să luăm vreun microb ceva şi de asta îl dezinfectez mai mereu"

"Pe lângă frecatul de tricou îl mai dezinfectez şi cu spirt, o dată la câteva zile după ce merg la sală şi simt că e murdar", spun oamenii.

"Curăţarea trebuie să se facă la o săptămână. Sunt anumite persoane care şi la jumătate de săptămână fac curăţarea. Sunt persoane care nu curăţă niciodată", spune Răducanu Bogdan, manager service GSM.

Medicii merg şi mai departe şi ne spun să ne despărţim de telefon măcar atunci când mergem la toaletă, iar în locurile aglomerate să evităm să îl aşezăm pe mese.

