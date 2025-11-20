Temele pentru acasă ar urma să ocupe mai puţin timp şi să dea mai puţine bătăi de cap. Ministerul Educaţiei a publicat ordinul privind temele celor de la gimnaziu şi liceu, cu limite clare: 1 oră la primar, 2 ore la gimnaziu și liceu.

În vacanţă vor scăpa de exerciţii, iar utilizarea temei ca instrument de pedeapsă nu va fi posibilă.

"La clasele primare, temele pe care elevii le au de rezolvat într-o zi ar trebui să dureze cel mult o oră. Iar la gimnaziu și liceu, temele ar trebui să dureze maximum două ore. Nu vor mai exista teme foarte dificile. Potrivit acestui proiect, temele trebuie să aibă un grad de dificultate mediu și nu vor mai exista diferențe mari între nivelurile de dificultate. Toți elevii din clasă vor primi teme cu un nivel mediu de dificultate. Pe de altă parte, cele suplimentare rămân opționale, doar pentru cei care își doresc să aprofundeze anumite subiecte.", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

În prezent, cu orele de curs și temele pentru acasă, un copil din România poate studia chiar și peste opt ore pe zi pentru școală. Cei de la grădiniță și din clasele pregătitoare pot răsufla ușurați: în teorie, aceștia nu vor mai avea teme obligatorii pentru acasă. Cât despre temele din perioada vacanței, elevii de la primar și gimnaziu nu vor mai primi, de regulă, nimic.

De asemenea, temele nu vor mai putea fi folosite ca instrument de pedeapsă pentru elevi. Diriginții și directorii vor trebui să urmărească modul în care se aplică aceste schimbări și să transmită anual Ministerului Educației un feedback cu părerile elevilor și ale părinților.", a relatat Eduard Marin.

