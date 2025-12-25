Pentru români, Crăciunul nu începe doar cu daruri şi mese îmbelşugate. Începe cu un colind, cu glasuri cristaline, cu uşi care se deschid şi cu inimi care se luminează. Colindul este o veste bună purtată din casă în casă. Este felul nostru de a spune... suntem împreună, ne pasă, ne bucurăm. Din sate de munte şi până în oraşe, din comunităţi mici şi până la porţi domneşti, colindul uneşte întreaga ţară.

Bucuria Naşterii Mântuitorului este adusă an de an, în casele din Valea Almăjului, de cetele de colindători. În Lăpuşnicul Mare, tinerii merg din poartă în poartă, iar banii strânşi sunt dăruiţi pentru un scop caritabil.

“O să ajutăm un copil care a suferit un grav accident şi acum face în fiecare zi recuperări şi are nevoie de bani pentru asta. Vrem să colindăm tot satul, în scop caritabil şi să aducem vestea Domnului. Ne bucurăm că încă ţinem această tradiţie vie şi prezentă în sat”, spun colindătorii.

La Bozovici, copiii pornesc la colindat chiar din biserică, după repetiţii îndelungi. Sunt aşteptaţi de oameni cu colaci, ceai cald, fructe şi dulciuri. Şi la oraş, în Reşiţa, tradiţia merge mai departe. Un sobor de preoţi colindă casele credincioşilor, aducând vestea Naşterii Domnului. Şi sunt urmaţi îndeaproape de copii.

Articolul continuă după reclamă

În Argeş, pe uliţele satului Brezaia se readuce la viaţă una dintre cele mai frumoase tradiţii. Cete de băieţi pornesc la colindat alături de un personaj mascat, cu cioc şi solzi, totul spre deliciul celor întâlniţi în cale.

La Castelul Regal, colindul capătă o notă solemnă

Îmbrăcaţi în port popular, dubaşii - tinerii necăsătoriţi, colindă mai întâi la castel, aşa cum se întâmplă de generaţii întregi.

“Ne bucură în fiecare zi şi în fiecare an să fim alături de dubaşi, cu copilul, mai ales acum de când s-a născut şi şi lui îi plac foarte mult. Este emoţionant, într-adevăr, să fim atât de aproape de nişte oameni care se identifică cu această cultură şi nobilime, prestanţă şi respect”, spun localnicii.

Tradiția e lăudată și de Ioan Vodicean, primarul din Săvârşin: “De sute de ani, un obicei pe care Majestatea Sa Regele l-a îndrăgit atât de mult încât a făcut ca întreaga lui perioadă de după reîntoarcerea în România, toate sărbătorile de iarnă să le petreacă la Săvârşin”.

După colind, dubaşii au fost ospătaţi chiar de Majestatea Sa Margareta. La castelul de la Săvârşin, îşi vor petrece Crăciunul şi trei dintre surorile custodelui coroanei.

Familia regală va rămâne la Săvârşin până după Anul Nou.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰