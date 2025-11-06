Tramvaiele 14 și 55, oprite parțial din cauza lucrărilor la canalizare. Linia navetă 614, înlocuitor temporar

Tramvaiele liniei 14 nu circulă sâmbătă, iar linia 55 va fi scurtată la Piaţa Iancului, din cauza lucrărilor la reţeaua de canalizare de pe Strada Traian şi Calea Călăraşilor, anunţă TPBI. Pentru preluarea călătorilor, va funcţiona linia navetă de autobuz 614, între "Baicului" şi "Piaţa Sfânta Vineri".

Circulaţia tramvaielor din estul Capitalei va fi afectată temporar sâmbătă, din cauza unor lucrări de intervenţie la reţeaua de canalizare de pe Strada Traian şi Calea Călăraşilor, transmite Agerpres.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a anunțat că

tramvaiele liniei 55 vor circula sâmbătă pe traseul: "Pantelimon", Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Piaţa Iancului şi retur.

Linia navetă 614 va funcţiona pe traseul: "Baicului", Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călăraşilor, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, "Piaţa Sfânta Vineri", cu întoarcere pe Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand I, Bd. Gării Obor, "Baicului".

