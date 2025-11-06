Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tramvaiele 14 și 55, oprite parțial din cauza lucrărilor la canalizare. Linia navetă 614, înlocuitor temporar

Tramvaiele liniei 14 nu circulă sâmbătă, iar linia 55 va fi scurtată la Piaţa Iancului, din cauza lucrărilor la reţeaua de canalizare de pe Strada Traian şi Calea Călăraşilor, anunţă TPBI. Pentru preluarea călătorilor, va funcţiona linia navetă de autobuz 614, între "Baicului" şi "Piaţa Sfânta Vineri".

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 15:28
Tramvaiele 14 și 55, oprite parțial din cauza lucrărilor la canalizare. Linia navetă 614, înlocuitor temporar Tramvaiele 14 și 55, oprite parțial din cauza lucrărilor la canalizare. Linia navetă 614, înlocuitor temporar - arhivă

Circulaţia tramvaielor din estul Capitalei va fi afectată temporar sâmbătă, din cauza unor lucrări de intervenţie la reţeaua de canalizare de pe Strada Traian şi Calea Călăraşilor, transmite Agerpres.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a anunțat că 

tramvaiele liniei 55 vor circula sâmbătă pe traseul: "Pantelimon", Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Piaţa Iancului şi retur.

Articolul continuă după reclamă

Linia navetă 614 va funcţiona pe traseul: "Baicului", Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călăraşilor, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, "Piaţa Sfânta Vineri", cu întoarcere pe Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand I, Bd. Gării Obor, "Baicului".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tramvai autobuz baicului piata sfanta vineri
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB”
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB”
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Ştiri sociale » Tramvaiele 14 și 55, oprite parțial din cauza lucrărilor la canalizare. Linia navetă 614, înlocuitor temporar