Primăvara a început cu o paradă retro pe patru roţi la Târgu Jiu. Maşinile de epocă au fost în centrul atenţiei. Cei prezenți au putut admira modele rare, dar şi foarte scumpe, și au aflat detalii despre istoria fiecărei mașini.

Aşa sună motorul unei maşini de epocă. Greu de egalat şi... de confundat.

"Da, în general chiar îmi place foarte mult cel puţin la maşinile mele umblu la tot felul de chichiţe, interior-exterior, mecanică. Împreună cu tatăl meu plănuim să restaurăm o maşină". "Îmi plac foarte mult, îmi aduc aminte de tinereţe. La alea simţeai că eşti conducător auto. Nu erau ca astea automate, simţeai că conduci", spun vizitatorii.

Bijuteriile pe patru roţi

Preţurile unor astfel de maşini pot ajunge la zeci de mii de euro, deși nu au navigație, senzori sau sisteme moderne. Au însă ceva ce mașinile noi pot deţine: eleganță, poveste și personalitate.

"Ne apropiem de 30 de maşini, toate vehicule istorice. Ca să primească să zic aşa titlul ăsta de vehicul istoric o maşină trebuie să aibă vreo 30 de ani, să fie într-o stare foarte bună chiar dacă a fost recondiţionată sau e în stare originală", spune un proprietar.

Deşi este un hobby costisitor, pasionaţii maşinilor retro spun că merită efortul pentru eleganţa pe care o au şi totodată pentru raritatea lor. Iar efortul se traduce inclusiv în ani întregi de muncă, răbdare și investiții serioase. Piesele sunt greu de găsit, iar restaurarea poate dura chiar și ani.

"Am început cu achiziţionarea unei Skode din 1940 pe care din păcate nu am reuşit să o restaurez. Această maşină am achiziţionat-o în urmă cu vreo 4-5 luni. E fabricaţie 1981", spune un alt proprietar.

Cele 30 de maşini retro expuse ieri pe străzile oraşului Târgu-Jiu au atras privirile tuturor pasionaţilor şi curioşilor.

