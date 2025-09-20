Zilele Bucureștiului au adus Capitala la viață. Expozițiile de fotografie, reconstituirile istorice, concursurile de vâslit în canotci sau tururile ghidate prin locuri nu prea accesibile, le-au reamintit bucureștenilor și nu doar lor, de farmecul orașului de altădată. Pentru mulți, a fost o ocazie de a retrăi, măcar pentru câteva clipe, atmosfera unui București plin de poveste și nostalgie.

Pe râul Dâmbovița, în mijlocul Capitalei, canotcile au adus spiritul sportiv și tradițional. Mai multe echipe s-au întrecut la vâslit și au atras privirile trecătorilor.

"Dacă ne gândim un pic că fiecare picătură de apă de pe teritoriul României în final ajunge în Dunăre și în Delta, putem să ne gândi că apa în România este ca un sistem vascular care hrănește această țară", spune Teodor Frolu, Vicepreşedinte Asociaţia Ivan Patzaichin.

Reporter: Care e secretul?

Sportiv canotor: Coordonare și muncă în echipă. Dacă barca este bine echilibrată și este muncă în echipă în barcă, nu există riscuri. Sunt șanse foarte mici să cadă cineva.

Nu doar apele, ci și clădirile istorice au atras atenția

Dacă până acum cozile erau la ghișee, de această dată bucureștenii au stat la rând pentru a vizita Primăria Capitalei.

"Am văzut-o cu alții, față de cum mi s-a părut când am văzut-o pe la televizor. Mi se pare impresionantă clădirea, foarte bine organizat și am apreciat foarte mult", spune un localnic.

"Toți bucureştenii sunt invitați să se simtă bine pentru că împlinim 566 de ani de cultură și istorie și cred că ar trebui cu toți să ne bucurăm de acest oraș și ne ajută și vremea astăzi", spune Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Cei care au vrut să vadă orașul în mișcare au urcat în autobuzul turistic sau au călătorit în timp, cu prima generație de tramvaie scoasă pe șine de STB. Autobuzul circulă de la piața Unirii spre Piața Presei. Călătoria este gratuită și astăzi și mâine.

Sub pământ, Metrorex a deschis porțile Dispeceratului Central. Acolo, tineri și adulți au aflat cum sunt coordonate toate magistralele de metrou din București.

"Avem 62 de trenuri în circulație pe toate magistralele și două rezerve care stau permanent", spune Tatiana Ilie, şef regulator circulaţie, Metrorex.

Seara se va încheia cu o proiecție specială pe clădirea Palatului Parlamentului. Zilele Bucureştiului continuă şi mâine, atunci când alte evenimente îi așteaptă pe bucureșteni să descopere farmecul Capitalei.

