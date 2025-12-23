Vom avea un Crăciun alb! Meteorologii anunță ninsori în jumătatea de sud a țării. Pe alocuri, stratul de nea va depăși 20 de centimetri. Mare atenție dacă porniți la drum în următoarele zile! Vom avea parte și de polei și viscol!

Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm

Aceste imagini de poveste sunt de pe Transalpina, unde se anunță un Crăciun de poveste, mai ales pentru schiori. Aici iarna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar pârtia este aproape pregătită pentru distracție! Și pe Valea Prahovei au căzut primii fulgi de nea ai sezonului. Turiștii trebuie să urce pe creste ca să simtă zăpada sub picioare, dar se va depune un strat considerabil și în stațiuni în următoarele zile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În nord, va ninge chiar din această noapte

Articolul continuă după reclamă

De un vis alb se vor bucura și turiștii din nordul țării. Va ninge din această noapte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Cum temperaturile scad sub 2,3 grade, noi deja începem activitatea de patrulare" a spus șeful de secție al DN Câmpulung, Liliana Dranca.

"Asigurați-vă că autoturismul este dotat cu anvelope de iarnă și aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a gestiona problematica de iarnă. [...] Le recomandăm tuturor să manifeste atenție maximă!" a spus Ionuț Epureanu de la IPJ Suceava.

După 7 ani de aşteptare, în sfârşit va ninge în Capitală

Și în Capitală vremea a pregătit cea mai frumoasă surpriză de Crăciun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Când am auzit că ninge, m-am bucurat foarte tare și când o să vină Moșul, o să las curățenie în casă!" a spus un copil.

"Cel mai gros strat de zăpadă se va depune în zona Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali. [...] Estimăm până la finalul acestui interval să avem un strat de zăpadă de peste 20-25 de centimetri" a explicat meteorologul ANM Alina Șerban.

După episodul de ninsoare, vine gerul! Va fi rece până la final de an, iar cine va petrece revelionul la munte se va putea bucura de zăpadă și în noaptea dintre ani!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰