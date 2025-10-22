43 de goluri în primele 9 meciuri din etapa a 3-a a Ligii Campionilor. Rezultatele complete de marţi seara

Marţi seara s-au jucat primele nouă meciuri din etapa a 3-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar microbiştii au avut parte de un adevărat festin, înscriindu-se nu mai puţin de 43 de goluri.

Media, de aproape 4,8 goluri pe meci, este şi mai spectaculoasă dacă ne gândim că unul dintre cele nouă meciuri jucate, Kairat Almaty - FC Pafos, s-a încheiat cu un scor alb, 0-0.

Marea performeră a serii pare să fi fost Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, formaţie care s-a impus cu un scor neverosimil, 7-2, pe terenul celor de la Bayer Leverkusen. Pe lângă cele nouă goluri, este de remarcat că meciul a fost chiar unul cu de toate. Andrich, de la gazde, şi Zabarnyi, de la oaspeţi, au fost eliminaţi în prima repriză, la 1-1, iar la 0-1 gazdele au ratat un penalty, prin Grimaldo. De remarcat şi că golurile lui Bayer Leverkusen au fost marcate de Aleix Garcia, fostul mijlocaş al celor de la Dinamo Bucureşti.

Câte şase goluri au marcat FC Barcelona şi PSV Eindhoven, însă ambele au evoluat pe teren propriu. FC Barcelona a trecut de Olympiacos Pireu, 6-1, însă diferenţa s-a mărit abia după ce Hezze, de la oaspeţi, a fost eliminat în minutul 57, când catalanii conduceau la limită, 2-1.

PSV Eindhoven a produs marea surpriză a serii, în special prin proporţiile scorului. Olandezii au surclasat-o pe Napoli, campioana Italiei, scor 6-2, la capătul unui meci în care a strălucit atacantul român Dennis Man, autor al unei duble.

Şi Cristian Chivu a fost câştigător marţi seara. Internazionale Milano, formaţia pe care o antrenează, s-a impus fără mari probleme, scor 4-0, pe terenul echipei belgiene Royale Union SG.

Mijlocaşul român Vlad Dragomir a fost integralist, la oaspeţi, în meciul Kairat Almaty - FC Pafos 0-0. Dragomir a provocat autogolul lui Anarbekov, din minutul 72, dar reuşita a fost anulată, în cele din urmă, pentru offside. Chiar şi aşa, cei de la Pafos pot fi mulţumiţi că au obţinut un punct în deplasare, dacă ne gândim că ciprioţii au jucat în inferioritate numerică aproape tot meciul, Correia fiind eliminat încă din minutul 4.

Rezultatele înregistrate marţi seara, în Liga Campionilor: FC Barcelona - Olympiacos Pireu 6-1, Kairat Almaty - FC Pafos 0-0, Arsenal Londra - Atletico Madrid 4-0, Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain 2-7, FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4, Newcastle United - Benfica Lisabona 3-0, PSV Eindhoven - Napoli 6-2, Royale Union SG - Internazionale Milano 0-4, Villarreal - Manchester City 0-2.

Miercuri seara, în Liga Campionilor se joacă meciurile Athletic Bilbao - Qarabag Agdam (19.45), Galatasaray Istanbul - Bodo Glimt (19.45), Atalanta Bergamo - Slavia Praga (22.00), Bayern Munchen - FC Bruges (22.00), Chelsea Londra - Ajax Amsterdam (22.00), Eintracht Frankfurt - FC Liverpool (22.00), AS Monaco - Tottenham Hotspur (22.00), Real Madrid - Juventus Torino (22.00), Sporting Lisabona - Olympique Marseille (22.00).

