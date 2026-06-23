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Alessio Lisci, înlocuitorul lui Răvan Lucescu la PAOK Salonic

Alessio Lisci, înlocuitorul lui Răvan Lucescu la PAOK Salonic Alessio Lisci, înlocuitorul lui Răvan Lucescu la PAOK Salonic - Facebook - Paok FC
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.06.2026, 15:51 | Modificat la 23.06.2026, 15:51

Italianul Alessio Lisci a fost numit în postul de antrenor al echipei de fotbal PAOK Salonic, în locul românului Răzvan Lucescu, a anunţat clubul grec pe site-ul său oficial.

"Un nou capitol începe. Alessio Lisci este aici", a postat PAOK pe pagina sa de Facebook, într-un videoclip de prezentare a noului său antrenor.

În vârstă de 40 de ani, Alessio Lisci a pregătit în sezonul trecut echipa spaniolă Osasuna Pamplona, de care s-a despărţit după ce a reuşit să o salveze în extremis de la retrogradarea în liga secundă.

Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK în ultimii cinci ani, începând din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă, în perioada 2017-2019.

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În acest ultim mandat, tehnicianul român a reuşit să câştige un titlu în 2024, jucând şi trei finale ale Cupei Greciei (2022, 2023, 2026).

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Redactia Observator
Redactia Observator
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