Italianul Alessio Lisci a fost numit în postul de antrenor al echipei de fotbal PAOK Salonic, în locul românului Răzvan Lucescu, a anunţat clubul grec pe site-ul său oficial.

Alessio Lisci, înlocuitorul lui Răvan Lucescu la PAOK Salonic - Facebook - Paok FC

"Un nou capitol începe. Alessio Lisci este aici", a postat PAOK pe pagina sa de Facebook, într-un videoclip de prezentare a noului său antrenor.

În vârstă de 40 de ani, Alessio Lisci a pregătit în sezonul trecut echipa spaniolă Osasuna Pamplona, de care s-a despărţit după ce a reuşit să o salveze în extremis de la retrogradarea în liga secundă.

Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK în ultimii cinci ani, începând din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă, în perioada 2017-2019.

Articolul continuă după reclamă

În acest ultim mandat, tehnicianul român a reuşit să câştige un titlu în 2024, jucând şi trei finale ale Cupei Greciei (2022, 2023, 2026).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările