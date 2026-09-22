Andra Sebe intră azi în ring la Campionatul European de box de la Sofia. Partida din sferturi cu Elida Kocharyan, pugilistă din Armenia, la categoria 65 kg, se va disputa după ora 13:30, live video în AntenaPLAY .

Andra Sebe, la Europeanul de box de la Sofia - Facebook/Federaţia Română de Box

Update: Andra Sebe a fost învinsă de Elida Kocharyan, după ce arbitrul a oprit partida. Pugilista din Armenia s-a impus prin KO tehnic.

În cazul în care va învinge, Andra Sebe îşi va asigura medalia de bronz la Campionatul European, prima pentru România la competiţia organizată la Sofia.

Conform as.ro, partida dintre Andra Sebe şi Elida Kocharyan va fi a treia din ringul B de la Sofia, în sesiunea care începe la ora 13:30. Laura Horvath – Maxi Klotzer şi Ruby White – Hatice Akbas sunt meciurile care se vor disputa înaintea ca românca să intre în ring.

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Andra Sebe luptă pentru o medalie la Europeanul de box, live în AntenaPLAY

Andra Sebe a învins-o la puncte pe ucraineanca Maryna Shevchenko, în optimile Europeanului. În primul tur, românca a trecut, tot la puncte, de pugilista din Turcia, Berfin Kabak.

Andra Sebe ţinteşte o nouă medalie europeană, după ce anul trecut a cucerit argintul la Campionatul European U23, organizat la Belgrad. Românca de 20 de ani a învins-o în semifinale, la categoria 65 kg, pe Valentina Marra, din Italia. În finală, Andra Sebe a fost învinsă la puncte de britanica Kayla Elizabeth Allen.

În sferturile Campionatului European este calificată şi Lăcrămioara Perijoc. La categoria 57 kg, românca de 32 de ani a trecut în optimi de Nikolina Cacic, urmând să o înfrunte pe turcoaica Esra Yildiz Kahraman, pentru calificarea în semifinale.