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Bernardo Silva, anunţat oficial drept noul jucător al lui Real Madrid

Bernardo Silva este noul jucător al lui Real Madrid Bernardo Silva este noul jucător al lui Real Madrid - realmadrid.com
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.06.2026, 16:36 | Modificat la 17.06.2026, 16:34

După două sezoane în care nu a reuşit să se lipească de trofee, Real Madrid este pusă pe fapte mari şi a început să dea lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor, în speranţa că sezonul 2026-2027 va fi unul de bun augur pentru "galactici".

Florentino Perez, boss-ul de pe Bernabeu, a câştigat un nou mandat de preşedinte al clubului, iar apoi l-a instalat în funcţia de antrenor principal pe legendarul Jose Mourinho.

Ulterior, Perez a început să-i facă toate poftele lui Mourinho. Şeful lui Real Madrid a pus ochii pe nu mai puţin de patru fundaşi, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate şi Alessandro Bastoni, primul fiind înregimentat, deja, oficial. Însă marţi, Real Madrid a oficializat şi transferul unui jucător pentru planul ofensiv.

Concret, Real Madrid l-a adus, liber de contract, pe mijlocaşul olandez Bernardo Silva, ultima dată la Manchester City. Conform oficialilor de la Real Madrid, Bernardo Silva, 32 de ani, a semnat un contract valabil doi ani cu "galacticii" şi a fost cerut în mod expres de Jose Mourinho, astfel că fotbalistul a refuzat oferta rivalilor de la FC Barcelona.

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Bernardo Silva schimbă echipa după nouă sezoane petrecute la Manchester City, perioadă în care a jucat 460 de meciuri pentru "cetăţeni" şi a marcat 76 de goluri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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