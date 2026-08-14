Boxerul Prichard Colon a murit la 33 de ani. Lupta din 2015 care i-a schimbat viața pentru totdeauna

Boxerul Prichard Colon a murit la vârsta de 33 de ani, după o lungă luptă cu problemele de sănătate provocate de accidentările suferite în ring.

Boxerul Prichard Colon a suferit leziuni care i-au schimbat viața în urma înfrângerii suferite în fața lui Terrel Williams, în 2015. Portoricanul a rămas într-o stare vegetativă persistentă după loviturile repetate primite în ceafă în timpul meciului.

Prichard Colon a avut nevoie de îngrijire medicală permanentă, însă nu și-a mai recăpătat capacitatea de a vorbi și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. La 11 ani după accidentările care i-au schimbat viața, Colan a pierdut, din păcate, şi ultima luptă.

"Un luptător până la capăt. Familia WBO deplânge dispariția lui Prichard Colon, al cărui curaj, forță și spirit de luptă au depășit granițele ringului. Cea mai grea luptă a sa a devenit o dovadă a rezilienței și a iubirii neclintite a familiei sale. Odihnește-te în pace, campionule", a transmis WBO.

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WBA i-a adus de asemenea un omagiu: "Deplângem moartea lui Prichard Colon. Un adevărat luptător în toate sensurile cuvântului, Prichard ne-a lăsat lecții profunde despre viață, reziliență și despre sportul nostru. Întreaga comunitate a boxului deplânge această pierdere sfâșietoare și importantă. Odihnește-te în pace, campionule".

Lupta care i-a schimbat viaţa

Colon era neînvins în 16 meciuri înaintea luptei din octombrie 2015 cu americanul Terrel Williams. A fost trimis la podea de două ori în acel meci și a pierdut prin descalificare, după ce echipa sa i-a scos mănușile după runda a noua.

Colon s-a plâns arbitrului Joe Cooper în legătură cu presupusele lovituri ilegale aplicate de Williams în ceafă. Ulterior, boxerul s-a prăbușit în vestiar și a fost transportat la spital, unde medicii au descoperit că suferise o hemoragie cerebrală.

A fost supus de urgență unei intervenţii chirurgicale pentru reducerea presiunii asupra creierului și îndepărtarea hematomului. În urma accidentării, Colon a petrecut 221 de zile în comă și a părăsit spitalul abia în mai 2016.

În 2017, părinții săi au dat în judecată medicul de la marginea ringului și promotorii, cerând despăgubiri de peste 50 de milioane de dolari. Ulterior, promotorii au fost scoși din proces, după ce instanța a stabilit că nu erau responsabili pentru alegerea sau supravegherea personalului medical și a oficialilor din ring. Până în 2026, procesul nu fusese încă soluționat și nici nu ajunsese la judecată.