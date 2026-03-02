Antena Meniu Search
Lionel Messi, din nou eroul lui Inter Miami în Major League Soccer

Inter Miami, echipa superstarului argentinian Lionel Messi, a obţinut, duminică seara, prima victorie din Major League Soccer pe 2026.

de Cristi Ioniţă

la 02.03.2026 , 14:44
Lionel Messi a reuşit o nouă dublă, pentru Inter Miami, în Major League Soccer

Inter Miami începuse prost noul an, cu o înfrângere clară, 0-3, pe terenul celor de la Los Angeles FC, şi a avut nevoie ca Messi să-şi reia rolul de "locomotivă a echipei" pentru a nu ceda şi pe terenul celor de la Orlando City.

Orlando City - Inter Miami s-a încheiat 2-4, după ce gazdele au avut 2-0 la pauză, graţie golurilor marcate de Pasalic şi Ojeda. Inter Miami a întors soarta meciului după pauză, când Messi a reuşit o dublă, iar Silvetti şi Segovia şi-au trecut şi ei numele pe lista marcatorilor.

Totuşi, în ciuda scorului de pe tabelă, Inter Miami s-a chinuit din greu pentru a obţine victoria, oaspeţii preluând conducerea abia în minutul 85. Mai mult, golul patru al celor de la Inter Miami, prin care Messi a închis, practic, tabela, a venit într-un moment în care gazdele jucau în inferioritate numerică, după eliminarea lui Guske din minutul 88.

Graţie succesului de duminică seara, Inter Miami urcă pe locul 7 în clasamentul Conferinţei Est. Pentru trupa lui Messi urmează dueluri de foc cu DC United şi FC Charlotte, ambele în deplasare, în Major League Soccer, dar şi o deplasare complicată la SC Nashville, în CONCACAF Champions Cup, între cele două meciuri din campionat.

