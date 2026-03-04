Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Iranul vrea discuţii cu CIA pentru a pune capăt războiului. Surse NYT

"Operativi" ai Ministerului iranian de Informaţii ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuţii cu Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) pentru a se pune capăt războiului, relatează miercuri publicaţia The New York Times, citând oficiali la curent cu situaţia.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 15:54
Iranul vrea discuţii cu CIA pentru a pune capăt războiului. Surse NYT Iranul vrea discuţii cu CIA pentru a pune capăt războiului. Surse NYT - ProfiMedia

Oferta a fost făcută prin intermediul unei agenţii de spionaj dintr-o ţară neprecizată, potrivit NYT, citând oficiali din Orientul Mijlociu şi responsabili dintr-o ţară occidentală care au vorbit sub condiţia anonimatului, potrivit Agerpres.

Casa Albă şi CIA nu au răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Responsabili de la Washington şi-au manifestat însă scepticismul că Iranul sau administraţia preşedintelui Donald Trump ar fi cu adevărat pregătiţi pentru o "ieşire" (din conflict) într-o perspectivă apropiată, potrivit publicaţiei.

Articolul continuă după reclamă

Ambasadorul Iranului la structurile ONU din Geneva a exclus marţi orice negocieri cu SUA deocamdată, la câteva zile după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri comune asupra ţării sale.

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că Teheranul ar fi dorit să discute, dar că era prea târziu, în timp ce SUA îşi continuă operaţiunea militară împotriva Iranului. 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

iran cia sua
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Ştiri externe » Iranul vrea discuţii cu CIA pentru a pune capăt războiului. Surse NYT