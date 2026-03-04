Iranul vrea discuţii cu CIA pentru a pune capăt războiului. Surse NYT

"Operativi" ai Ministerului iranian de Informaţii ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuţii cu Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) pentru a se pune capăt războiului, relatează miercuri publicaţia The New York Times, citând oficiali la curent cu situaţia.

Oferta a fost făcută prin intermediul unei agenţii de spionaj dintr-o ţară neprecizată, potrivit NYT, citând oficiali din Orientul Mijlociu şi responsabili dintr-o ţară occidentală care au vorbit sub condiţia anonimatului, potrivit Agerpres.

Casa Albă şi CIA nu au răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Responsabili de la Washington şi-au manifestat însă scepticismul că Iranul sau administraţia preşedintelui Donald Trump ar fi cu adevărat pregătiţi pentru o "ieşire" (din conflict) într-o perspectivă apropiată, potrivit publicaţiei.



Ambasadorul Iranului la structurile ONU din Geneva a exclus marţi orice negocieri cu SUA deocamdată, la câteva zile după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri comune asupra ţării sale.

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că Teheranul ar fi dorit să discute, dar că era prea târziu, în timp ce SUA îşi continuă operaţiunea militară împotriva Iranului.

