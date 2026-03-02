Competiţii sportive în pericol, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Conflictul armat izbucnit în urmă cu câteva zile, în Orientul Mijlociu, pune în pericol desfăşurarea mai multor competiţii sportive programate a avea loc în diferite locaţii din zonă.

Meciul de fotbal dintre Spania şi Argentina, care ar fi trebuit să se joace pe 27 martie, la Doha, ar putea fi amânat sau chiar anulat - Profimedia

Este vorba, în special, de mai multe competiţii de baschet şi de fotbal, inclusiv Finalissima din 27 martie de la Doha, competiţii care au de suferit în urma atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului şi ripostei iraniene lansate asupra Peninsulei Arabice.

Conform agerpres.ro, meciul de fotbal dintre campioana europeană, Spania, şi câştigătoarea trofeului Copa America, Argentina, era programat pentru 27 martie, pe stadionul Lusail din Doha, dar Federaţia de Fotbal din Qatar a anunţat amânarea tuturor turneelor, competiţiilor şi meciurilor, începând de duminică şi până la o nouă notificare.

Decizia finală privind amânarea meciului aparţine organizatorilor evenimentului, UEFA şi CONMEBOL, organismele de conducere ale fotbalului pentru Europa şi, respectiv, America de Sud.

Federaţia de Fotbal din Bahrain şi-a amânat toate meciurile până la o nouă notificare, în timp ce Confederaţia Asiatică de Fotbal a anunţat duminică amânarea meciurilor din Liga Campionilor Asiei Elite din regiune.

Liga Campionilor Asiei 2, aflată în faza sferturilor de finală, a fost, de asemenea, afectată, alături de meciurile din Challenge League - a treia competiţie continentală intercluburi din Asia ca nivel.

Pe lângă fotbal, Euroliga masculină de baschet a anunţat, de asemenea, anularea turneului de calificare NextGen EuroLeague de la Abu Dhabi, invocând preocupări legate de siguranţa şi securitatea participanţilor.

Organismul mondial de conducere a baschetului (FIBA) a anulat, de asemenea, luni patru meciuri în regiune, înainte de a doua fereastră a turneului de calificare asiatic din Cupa Mondială 2027 de la Beirut. Printre acestea se numără Irak contra Iordaniei şi Siriei în Grupa C, precum şi Liban împotriva Indiei şi Qatarului în Grupa D.

Ţările din Orientul Mijlociu sunt în alertă maximă de sâmbătă, când SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului, menite să diminueze capacitatea militară a acestei ţări. Iranul a ripostat atacând ţinte americane din regiune, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar.

