Care sunt semifinalele UEFA Champions League 2026. Programul meciurilor

PSG, Bayern, Arsenal și Atletico Madrid sunt echipele calificate în semifinalele Champions League 2026. Iată când se joacă meciurile decisive.

S-au stabilit semifinalele UCL 2026

Sezonul 2025–2026 din UEFA Champions League a ajuns în penultima fază, iar cele patru echipe calificate în semifinale sunt: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atlético Madrid și Arsenal.

Articolul continuă după reclamă

Aceste formații au trecut de faza sferturilor de finală și se pregătesc pentru dueluri decisive, în urma cărora vor fi stabilite echipele care vor juca în finala competiției.

Programul meciurilor din semifinalele Champions League 2026

Semifinalele se dispută în sistem tur-retur, iar UEFA a anunțatc alendarul oficial. Prima manșă este programată la finalul lunii aprilie. Pe 28 aprilie 2026, Paris Saint-Germain va primi vizita celor de la Bayern Munich, într-un duel considerat de mulți drept o finală înainte de finală.

A doua zi, pe 29 aprilie 2026, Atlético Madrid va întâlni pe teren propriu echipa Arsenal, într-o confruntare echilibrată între două stiluri diferite de joc.

Returul este programat la începutul lunii mai. Pe 5 mai 2026, Arsenal va juca pe teren propriu împotriva lui Atletico Madrid, în timp ce pe 6 mai 2026, Bayern Munich va primi vizita celor de la PSG.

Toate partidele sunt programate seara, de la ora 22:00, ora României, și vor fi decisive pentru stabilirea finalistelor.

Miza calificării în finală

Semifinalele reprezintă unul dintre cele mai tensionate momente ale competiției, iar fiecare gol poate face diferența între calificare și eliminare. Echipele vor încerca să obțină un avantaj încă din tur, însă calificarea se va decide, ca de obicei, în retur.

În acest sezon, nivelul competiției a fost extrem de ridicat, iar cele patru echipe rămase în cursă sunt considerate printre favoritele la câștigarea trofeului.

Când se joacă finala Champions League 2026

Finala UEFA Champions League din 2026 este programată pe 30 mai, pe stadionul Puskás Arena din Budapesta. Va fi momentul în care cele două echipe calificate din semifinale se vor lupta pentru cel mai important trofeu la nivel de cluburi din Europa.

Semifinalele Champions League atrag anual milioane de telespectatori din întreaga lume, iar ediția din 2026 nu face excepție. Duelurile dintre PSG și Bayern, respectiv Atletico Madrid și Arsenal, sunt așteptate cu mare interes de fani, specialiști și jucători deopotrivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰