Pentru cei mai mulți dintre noi, amintirile sunt la fel de fragile pe cât sunt de prețioase. Chiar și unele dintre cele mai importante evenimente din viața noastră pot deveni rapid neclare, pierzând detalii esențiale și modificându-se odată cu trecerea timpului.

Își amintește ce făcea la doar 3 luni. Cazul rar al adolescentului cu memorie ieșită din comun - Profimedia / imagine ilustrativă

În cazuri foarte rare, însă, amintirile rămân la fel de vii ca în ziua în care s-au întâmplat, potrivit ScienceAlert, citată de Mediafax. Se estimează că mai puțin de 100 de persoane au o memorie autobiografică extrem de superioară (HSAM), iar un nou studiu documentează experiențele unuia dintre acești oameni: un băiat de 16 ani, pe care oamenii de știință l-au numit KCL pentru a-i proteja identitatea.

Își amintește cu precizie evenimente din propria viață

El are capacitatea remarcabilă de a-și aminti evenimente din propria viață cu detalii surprinzător de precise. KCL l-a contactat pe cercetătorul în domeniul cogniției Krystian Barzykowski, care a publicat mai multe lucrări despre fenomenul memoriei autobiografice involuntare.

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"El a descris faptul că are amintiri autobiografice extrem de timpurii, inclusiv amintiri care datează de la aproximativ trei luni, din aprilie 2009, precum și amintiri din copilăria timpurie (2010–2011), care au fost, potrivit relatărilor, confirmate de părinții săi", scriu Barzykowski și colegii săi în studiul de caz.

"El a indicat, de asemenea, că un sentiment de experiență autobiografică continuă și conștientă a apărut în jurul vârstei de trei ani. De atunci, a relatat că majoritatea amintirilor sale sunt foarte detaliate și ușor accesibile", se mai arată în studiu. KCL a spus că amintirile îi erau declanșate adesea involuntar de indicii minore – un miros, o melodie sau o anumită propoziție – și susține că își putea aminti evenimente detaliate din aproximativ jumătate dintre zilele care au trecut începând din jurul lunii august 2022.

Rezultatele testelor au depășit 99,9% din populație

Cercetătorii au efectuat de la distanță o serie de teste consacrate cu KCL, deoarece adolescentul locuia departe de echipa de cercetare. Rezultatele au confirmat că acesta avea într-adevăr HSAM, performanțele sale fiind, din punct de vedere statistic, de așteptat să depășească nivelul atins de 99,9% din populația generală.

Pe de altă parte, atenția, memoria de lucru și funcțiile executive păreau relativ normale – un aspect surprinzător de obișnuit în cazul persoanelor cu HSAM. Nu existau nici alte semne că în creierul lui KCL s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit. Potrivit părinților săi, dezvoltarea lui de la naștere fusese normală și nu existaseră probleme psihiatrice sau educaționale.

Cercetătorii au analizat și amintirile involuntare

Barzykowski și colegii săi au fost interesați în special de caracterul involuntar al amintirilor lui KCL, care amintește de primul caz oficial de HSAM publicat în 2006. Acesta descria o femeie care avea amintiri despre propriul trecut "continue, incontrolabile și automate".

De atunci au fost documentate și alte cazuri de HSAM, însă majoritatea studiilor și-au testat subiecții în ceea ce privește capacitatea de rememorare voluntară. Puține cercetări s-au concentrat asupra amintirilor autobiografice involuntare în cazul persoanelor cu HSAM.

Folosind o metodă consacrată pe care o testaseră anterior pe populația generală, cercetătorii i-au cerut lui KCL să realizeze o sarcină pe computer, în cadrul căreia trebuia să urmărească o serie de modele afișate pe ecran. Periodic, era întrebat despre gândurile care îi trecuseră prin minte.

Comparativ cu datele existente despre oamenii obișnuiți, KCL a prezentat o frecvență "semnificativ mai mare" a amintirilor autobiografice involuntare în timpul testelor. Totuși, acest lucru se aplica doar gândurilor despre propriul trecut. Gândurile spontane legate de viitor se aflau în limite normale, la fel ca frecvența generală a gândurilor care nu aveau legătură cu sarcina.