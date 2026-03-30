Clasament ATP, 30 martie 2026: Jannik Sinner câştigă la Miami şi se apropie de liderul Carlos Alcaraz

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 30 martie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că italianul Jannik Sinner a redus în mod semnificativ distanţa faţă de liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner a câştigat Miami Open

Sinner a câştigat, duminică seara, turneul de la Miami, după ce s-a impus, 6-4, 6-4, în finala jucată împotriva cehului Jirri Lehecka. A fost un duel controlat cu autoritate de Sinner, care a reuşit nu mai puţin de 10 aşi şi 22 de lovituri direct câştigătoare.

Graţie succesului de la Miami, Sinner s-a apropiat la 1.190 de puncte de liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, care a dezamăgit la Miami Open, oprindu-se în turul III.

Semifinalist la Miami Open, neamţul Alexander Zverev l-a depăşit pe sârbul Novak Djokovic, în lupta pentru locul 3 mondial, în timp ce finalistul Jirri Lehecka a urcat nu mai puţin de opt poziţii în clasamentul ATP şi a ajuns pe locul 14 mondial, la 1.120 de puncte de o eventuală accedere în TOP 10 mondial.

TOP 10 mondial arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.590 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 12.400 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.205 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.720 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.265 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.095 puncte, 7. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.000 puncte, 8. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.870 puncte, 9. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.860 puncte, 10. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.610 puncte.

clasament atp 30 martie clasament atp jannik sinner
